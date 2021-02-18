 Gamestop rallisinin tarafları Kongre’ye hesap veriyor

GameStop hisselerindeki açık pozisyonları nedeniyle milyarlarca dolar zarar eden hedge fonlar, rallinin koordine edildiği platform olan Reddit kullanıcısı Roaring Kitty ve bireysel yatırımcıların yaygın olarak kullandığı yatırım uygulaması Robinhood’un yöneticileri, GameStop hisselerindeki ralli ile ilgili olarak ABD Kongresi’ne verdikleri ifadede piyasa çalkantısının emsalsiz olmasına rağmen, kurallara aykırı olmadığını vurguladılar.

Öte yandan Regülasyon tarafında AB’den sosyal medya üzerinden koordine olan bireysel yatırımcıya “manipülasyon” değerlendirmesi geldi. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu (ESMA), bu tür alım satım koordinasyon çabalarının manipülasyon kurallarını ihlal edebileceğini belirtti.

ABD’de ise Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da açığa satışları şeffaflaştırmak için düzenlemeler yapmayı değerlendiriyor.