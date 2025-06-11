GameStop'un gelirleri ilk çeyrekte sert düştü

Video oyun perakendecisi GameStop, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında düşerek 732,4 milyon dolara geriledi. Bir önceki yılın aynı döneminde gelir 881,8 milyon dolar seviyesindeydi.

Gelir kaybının büyük bölümü, yeni ve ikinci el video oyunlarının da dahil olduğu donanım ve aksesuar satışlarındaki yaklaşık yüzde 32’lik düşüşten kaynaklandı. Bu zayıf performans, şirketin perakende operasyonlarındaki gerilemenin sürdüğünü gösterdi.

2024 yılında yaklaşık 600 ABD mağazasını kapatan GameStop, 2025 yılı içinde de önemli sayıda ek mağaza kapatacağını duyurdu. Bu açıklama, perakende dönüşüm çabalarının henüz istenilen düzeye ulaşmadığını ortaya koydu.

Gelirdeki gerilemeye rağmen şirket, maliyet azaltma adımları sayesinde net kâr elde etti. 2024’ün ilk çeyreğinde 32,3 milyon dolar net zarar açıklayan GameStop, bu yıl aynı dönemde 44,8 milyon dolar net kâr bildirdi.

Buna karşın şirket, 10,8 milyon dolar faaliyet zararı açıkladı. Bu zarara, uluslararası yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında yapılan 35,5 milyon dolarlık değer düşüklüğü gideri de dahil edildi.

Finansal tabloya ek olarak GameStop, 3 Mayıs - 10 Haziran 2025 tarihleri arasında nakit karşılığında 4.710 adet bitcoin satın aldığını da açıkladı. Mart ayında şirketin yönetim kurulu, bitcoin'in bir hazine rezerv varlığı olarak portföye eklenmesini onaylamıştı.

Seans sonrası işlemlerde GameStop hisseleri yaklaşık yüzde 4,6 oranında değer kaybetti. Analistler, şirketin perakende modelindeki belirsizlik ve kripto yatırımlarındaki risk nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.