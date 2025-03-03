Garanti, 18 yılda 48 bin girişimciye ulaştı
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın finalistleri ödüllerini aldı. Garanti BBVA Genel Müdürü Akten, 18 yılda 48 bin girişimciye ulaştıklarını söylerken, KAGİDER Başkanı Bezircioğlu da kadınların toplumu dönüştürdüğünü söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Garanti BBVA’nın, Ekonomist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 18.’sini gerçekleştirdiği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda beş kategorinin birincileri açıklandı. Yarışmada, Arksigner kurucusu Özlem Kahramaner, “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” seçildi. Tuba Toprakçı Yılmaz, Gaia Oliva girişimiyle “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi”, Ayşe Aslı Başak, Shipsider Denizcilik girişimiyle “Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” oldu. Alev Ertem ve Cansu Ertem Paoletti, Studio Potato girişimiyle “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” seçilirken, “Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” ödülünü ise Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi adına Aynur Çeşmeliler aldı.
48 bin girişimciye ulaştık
Kadınların her sektörde güçlü bir şekilde yer almasının toplumun ve ekonominin geleceği için büyük bir umut taşıdığını söyleyen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Özellikle son dönemde sadece geleneksel sektörlerde değil, dijitalleşme, yapay zekâ ve inovasyon gibi ileri düzey alanlarda da kadın girişimcilerimizin güçlü işlerine şahit oluyoruz.
Finans alanında inovasyona yön veren bir kurum olarak, bu alandaki gelişmeleri görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2007 yılında 103 başvuru ile başladığımız yarışmamız, bu sene 1800 başvuru ile 48 bin girişimciye ulaştı. Ve yarışma bugün, girişimcilerin birbirinden ilham aldığı, her sektörden kadın girişimciyi kapsayan, ekosistemi güçlendiren bir platform haline geldi. Büyük başarılar elde eden unicorn girişimcilerimiz olduğu gibi, yöresinde istihdam yaratan ve farkındalık oluşturan kadın girişimcilerimiz de bulunuyor” dedi.
“Bu ödüller 22 yıllık çabanın bir parçası”
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, “Bir girişimciyi sadece rakamlar ve kârlılık değil, hayalleri, cesareti ve yarattığı etki tanımlar. Bugüne kadar bu ödülü kazanan kadın girişimcilerin birçoğu, yıllar içinde yalnızca Türkiye’de değil, dünyada büyük başarılara imza attı. Kazananlarımız küresel girişimcilik ekosisteminde ülkemizi başarıyla temsil eden, bizleri gururlandıran rol modellere dönüştüler. KAGİDER olarak, 22 yıldır kadın girişimciliğini desteklemek, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve kadınların iş dünyasında daha görünür olması için çalışıyoruz. Bu ödüller, işte tam da bu çabanın bir parçası. Çünkü biliyoruz ki, kadın girişimcilerin güçlenmesi yalnızca ekonomiyi değil, toplumu da dönüştürür” diye konuştu.
Zeytin çekirdeğinden un üretecek
“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” ödülünün sahibi Özlem Kahramaner’in girişimi Arksigner dijital güvenlik, uzaktan müşteri edinimi, kimlik doğrulama çözümleri ve e-imza alanlarında 10 yıldır hizmet veriyor. 'Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi' seçilen Tuba Toprakçı Yılmaz, girişimi Gaia Oliva ile zeytin çekirdeğinden un üretmeyi hedeflediğini kaydetti.
Kadın eliyle katma değerli üretim
“Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” seçilen Ayşe Aslı’nın kurucu olduğu Shipsider Denizcilik’le global denizcilik piyasasında büyümek ve teknolojisini daha da geliştirerek dünya genelindeki denizcilik firmalarına hizmet vermeyi planladığını anlattı. Alev Ertem ve Cansu Ertem Paoletti, “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” ödülünü 2021 yılında kurdukları Studio Potato ile alırken, halı, kilim, yastık, duvar dekoru vb. ürünlerin üretimine farklı bir boyut getirerek kadın zanaatkâr istihdamını odaklarını aldıklarını ifade etti.
“Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” ödülünün sahibi Aynur Çeşmeliler ise sahneye davet edildiğinde ödülü tek başına alamayacağını söyleyerek, ekip arkadaşlarını da sahneye davet etti. 320’ye yakın kadın tedarikçiyle çalışan 63 ortaklı Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi’nin Kurucusu Çeşmeliler, bölgede çıkan ürünleri katma değerli ürünler haline getirip satışını yaparken, günlük 1 ton üretim kapasitesine sahip bir tesisin mimarları arasında yer alıyor. Kooperatif, organik ve ilaçsız tarım uygulamalarını yaygınlaştırılarak, ürün çeşitliliğini artırdı ve nohut unu, mercimek unu ve fasulye unu gibi yeni üretim ağları kurma aşamasına geldi.