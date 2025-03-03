Garanti, 18 yılda 48 bin girişimciye ulaştı

Sevilay ÇOBAN

Garanti BBVA’nın, Ekono­mist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Der­neği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 18.’sini gerçekleştirdiği Tür­kiye’nin Kadın Girişimcisi Ya­rışması’nda beş kategorinin bi­rincileri açıklandı. Yarışmada, Arksigner kurucusu Özlem Kah­ramaner, “Türkiye’nin Kadın Gi­rişimcisi” seçildi. Tuba Toprak­çı Yılmaz, Gaia Oliva girişimiyle “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürü­lebilir Fark Yaratan Kadın Giri­şimcisi”, Ayşe Aslı Başak, Shipsi­der Denizcilik girişimiyle “Tür­kiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” ol­du. Alev Ertem ve Cansu Ertem Paoletti, Studio Potato girişimiy­le “Türkiye’nin Kadın Sosyal Et­ki Girişimcisi” seçilirken, “Tür­kiye’nin Kadın Kooperatifi” ödü­lünü ise Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi adına Aynur Çeşme­liler aldı.

48 bin girişimciye ulaştık

Kadınların her sektörde güçlü bir şekilde yer almasının toplu­mun ve ekonominin geleceği için büyük bir umut taşıdığını söyle­yen Garanti BBVA Genel Müdü­rü Mahmut Akten, “Özellikle son dönemde sadece geleneksel sek­törlerde değil, dijitalleşme, yapay zekâ ve inovasyon gibi ileri düzey alanlarda da kadın girişimcileri­mizin güçlü işlerine şahit oluyo­ruz.

Finans alanında inovasyona yön veren bir kurum olarak, bu alandaki gelişmeleri görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2007 yılında 103 başvuru ile başladı­ğımız yarışmamız, bu sene 1800 başvuru ile 48 bin girişimciye ulaştı. Ve yarışma bugün, girişim­cilerin birbirinden ilham aldığı, her sektörden kadın girişimciyi kapsayan, ekosistemi güçlendi­ren bir platform haline geldi. Bü­yük başarılar elde eden unicorn girişimcilerimiz olduğu gibi, yö­resinde istihdam yaratan ve far­kındalık oluşturan kadın girişim­cilerimiz de bulunuyor” dedi.

“Bu ödüller 22 yıllık çabanın bir parçası”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, “Bir gi­rişimciyi sadece rakamlar ve kâr­lılık değil, hayalleri, cesareti ve yarattığı etki tanımlar. Bugüne kadar bu ödülü kazanan kadın gi­rişimcilerin birçoğu, yıllar içinde yalnızca Türkiye’de değil, dünya­da büyük başarılara imza attı. Ka­zananlarımız küresel girişimcilik ekosisteminde ülkemizi başarıy­la temsil eden, bizleri gururlandı­ran rol modellere dönüştüler. KA­GİDER olarak, 22 yıldır kadın gi­rişimciliğini desteklemek, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve kadın­ların iş dünyasında daha görünür olması için çalışıyoruz. Bu ödül­ler, işte tam da bu çabanın bir par­çası. Çünkü biliyoruz ki, kadın gi­rişimcilerin güçlenmesi yalnızca ekonomiyi değil, toplumu da dö­nüştürür” diye konuştu.

Zeytin çekirdeğinden un üretecek

“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” ödülünün sahibi Özlem Kahramaner’in girişimi Arksigner dijital güvenlik, uzaktan müşteri edinimi, kimlik doğrulama çözümleri ve e-imza alanlarında 10 yıldır hizmet veriyor. 'Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi' seçilen Tuba Toprakçı Yılmaz, girişimi Gaia Oliva ile zeytin çekirdeğinden un üretmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kadın eliyle katma değerli üretim

“Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” seçilen Ayşe Aslı’nın kurucu olduğu Shipsider Denizcilik’le global denizcilik piyasasında büyümek ve teknolojisini daha da geliştirerek dünya genelindeki denizcilik firmalarına hizmet vermeyi planladığını anlattı. Alev Ertem ve Cansu Ertem Paoletti, “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” ödülünü 2021 yılında kurdukları Studio Potato ile alırken, halı, kilim, yastık, duvar dekoru vb. ürünlerin üretimine farklı bir boyut getirerek kadın zanaatkâr istihdamını odaklarını aldıklarını ifade etti.

“Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” ödülünün sahibi Aynur Çeşmeliler ise sahneye davet edildiğinde ödülü tek başına alamayacağını söyleyerek, ekip arkadaşlarını da sahneye davet etti. 320’ye yakın kadın tedarikçiyle çalışan 63 ortaklı Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi’nin Kurucusu Çeşmeliler, bölgede çıkan ürünleri katma değerli ürünler haline getirip satışını yaparken, günlük 1 ton üretim kapasitesine sahip bir tesisin mimarları arasında yer alıyor. Kooperatif, organik ve ilaçsız tarım uygulamalarını yaygınlaştırılarak, ürün çeşitliliğini artırdı ve nohut unu, mercimek unu ve fasulye unu gibi yeni üretim ağları kurma aşamasına geldi.