Garanti Bankası mobil uygulamasına erişim sorunu çözüldü mü? Bankadan açıklama geldi

Garanti BBVA’nın mobil bankacılık hizmetine yaşanan erişim sorunun ardından bankadan yeni bir açıklama daha geldi.

Yapılan açıklamada erişim sorunun giderildiği belirtilirken, şubelerin 3 Mayıs Cumartesi günü de açık olacağı belirtildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Müşterilerimiz,

Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz.

İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız.

Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."

Ne olmuştu?

Garanti BBVA’nın mobil bankacılık hizmetine erişmeye çalışan kullanıcılar, 2 Mayıs itibarıyla uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaşmıştı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan sorunun ardından banka tarafından açıklama gelmişti.

Açıklamada teknik bir aksaklığın yaşandığını belirtilerek "Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasına yer verilmişti.