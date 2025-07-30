Garanti Bankası'ndan yılın ilk yarısında 53,6 milyar TL net kâr

Garanti BBVA, 30 Haziran 2025 tarihli konsolide finansal tablolarını yayımladı. Banka, yılın ilk 6 ayında 53 milyar 613 milyon 271 bin TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde aktif büyüklük 3 trilyon 821 milyar 709 milyon 468 bin TL’ye ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla sağlanan toplam destek 2 trilyon 950 milyar 617 milyon 171 bin TL oldu. Fonlama kaynakları içerisinde %69,5 ile müşteri mevduatları başı çekerken, bu kalem %26,7 büyümeyle 2 trilyon 655 milyar 807 milyon 537 bin TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı %15,6 (BDDK geçici önlemleri hariç), özkaynak kârlılığı %30,6, aktif kârlılık ise %3,1 olarak gerçekleşti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Akten: “Marjlar daraldı ancak kârlılığı koruduk”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, yılın ikinci çeyreğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticaret belirsizliklerinin para politikaları üzerindeki etkilerini vurguladı. Merkez Bankası’nın öngörülebilir duruşunun dezenflasyon sürecine destek verdiğini ifade eden Akten, bu dönemde sektör genelinde regülasyon kaynaklı kârlılık baskısı oluştuğunu belirtti. Fonlama maliyetlerindeki artışa bağlı olarak marjlarda daralma yaşandığını, ancak tahsilatlar, iştiraklerin katkısı ve kredi büyümesi sayesinde özsermaye kârlılığının %30,7 seviyesinde korunduğunu söyledi. Konut, ihtiyaç ve KOBİ kredilerindeki pazar paylarıyla TL kredilerde liderliğin sürdüğünü; TL vadeli mevduatlarda ise yıllık %37 artış sağlandığını vurguladı.

"Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik stratejisinde yeni hedefler"

Akten, dijitalleşme ve müşteri deneyimi odağında "Radikal Müşteri Perspektifi" yaklaşımıyla tüm süreçlerin yeniden tasarlandığını söyledi. Bankanın işlemlerinin %99’unun şube dışı kanallardan, ürün satışlarının ise %86’sının dijital platformlardan gerçekleştiğini aktardı. 17 milyonu aşkın mobil müşteri tarafından kullanılan Garanti BBVA Mobil’in, yapay zekâ tabanlı asistanı UGİ ile bir yılda 63 milyon sohbet gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik alanında da 400 milyar TL’lik hedefe planlanandan önce ulaşıldığını açıklayan Akten, 2029 sonuna kadar 3,5 trilyon TL’lik yeni taahhütte bulunduklarını, Ekvator Prensipleri ile çevresel-sosyal risk yönetimini daha da güçlendirdiklerini ifade etti. Akten, Garanti BBVA’nın BIST-100 endeksinde Türkiye’nin en değerli bankası konumunu koruduğunu belirterek, TL odaklı dengeli büyümeyle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.