Garanti BBVA dijital oto kredisindeki marka çeşitliliğini artırıyor

Garanti BBVA’nın tüzel ve şahıs firması müşterileri için geliştirdiği ve uçtan uca dijital deneyim sunan ticari amaçlı 0 km araçlar için sağladığı dijital oto kredisine Garanti BBVA Mobil ve internet üzerinden ulaşılabiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, “Dijitalleşen dünyada Garanti BBVA olarak müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirerek onların hayatlarını kolaylaştırmayı sürdürüyoruz. Her alanında olduğu gibi araç satışında da modeller günden güne değişiyor ve dijital kanallara yoğunlaşıyor. Ödeme ve kredi sistemlerindeki dijital kanallardan artan satışların etkisiyle geçtiğimiz temmuz ayında tüzel ve şahıs firmaları için hızlı ve kolay şekilde kullanılan dijital oto kredisi hizmetini sunmaya başlamıştık. İlk süreçte sadece iki markanın araç satışlarında geçerli olan bu krediyle haziran ayından itibaren 40 farklı marka aracın satışı gerçekleşecek.

"Tasarrufa katkıda bulunmaya destek olacağız"

Müşterilerimizin daha fazla araç markasında kullanabileceği dijital oto kredisi hizmetimizle, kredi kullanma, sözleşme ve teminat yapısı kurulması gibi işlemlerin tamamı dijital ortamda yapılmaya devam edecek. Garanti BBVA olarak amacımız araç satın almak isteyen esnaf, KOBİ ve ticari müşterilerimizin şubeye gitmeden, diledikleri yer ve zamanda dijital çözümlerle yanlarında olmak. Otomotiv sektörüne uygun dijital yeni ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin zaman tasarrufuna katkıda bulunmaya destek olacağız” dedi.