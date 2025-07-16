Garanti BBVA, “Ekvator Prensipleri”ne imza attı

Garanti BBVA, yatırım ve proje finansman süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesine yönelik küresel bir standart olan Ekvator Prensipleri’ni (Equator Principles - EP) imzalayarak, Türkiye’den bu küresel inisiyatife katılan ilk banka oldu.

Bankacılık sektöründe çevresel ve sosyal etkilerin gözetilmesi yönündeki yaklaşımlarını 2011 yılından bu yana kredi değerlendirme süreçlerine entegre eden Garanti BBVA, bu kapsamda geliştirdiği uygulamaları şimdi EP çatısı altında küresel ölçekte güçlendirmeyi hedefliyor.

130’dan fazla finans kuruluşunun küresel standardı

Bugün itibarıyla dünya genelinde 130'dan fazla finans kuruluşu, yatırım finansmanı sağladıkları projelerde Ekvator Prensipleri’ni uyguluyor. Bu prensipler, özellikle altyapı, enerji ve sanayi yatırımları gibi çevresel ve sosyal etkisi yüksek projelerde, finansman öncesinde kapsamlı etki analizleri yapılmasını ve risk yönetim planlarının oluşturulmasını zorunlu kılıyor.

“Sürdürülebilirlik artık karar alma süreçlerimizin merkezinde”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuyla ilgili değerlendirmesinde, BBVA Grubu’nun 2004’ten bu yana imzacısı olduğu bu inisiyatife Türkiye’den katılım sağlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Akten, şunları söyledi:

“Bu imza, yalnızca bir prensip taahhüdü değil, Garanti BBVA’nın tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği temel öncelik haline getirdiğinin açık göstergesidir. İklim kriziyle mücadeleden biyolojik çeşitliliğin korunmasına, toplumsal kapsayıcılıktan kültürel mirasın yaşatılmasına kadar geniş bir yelpazede pozitif etki yaratmayı hedefliyoruz.”