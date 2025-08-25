Garanti BBVA Emeklilik’ten 2025’in ilk yarısında güçlü performans

Garanti BBVA Emeklilik, 2025’in ilk yarısında sektörün öne çıkan şirketleri arasına girdi. Şirket, 7,8 milyar lira ek katkı payı toplayarak bu alanda en yüksek rakamlardan birine ulaştı. Ayrıca 34 binden fazla yeni 18 yaş altı katılımcı ile yüzde 20,18 pazar payı elde etti.

30 Haziran 2025 itibarıyla Gönüllü BES ve OKS toplamında yüzde 17,3 pazar payına ulaşan Garanti BBVA Emeklilik, katılımcı sayısını 3,3 milyona çıkardı. Fon büyüklüğü ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 221,9 milyar TL oldu.

Fonlarda ve katılımcı sayısında güçlü artış

* Bankasürans kanalında 16,5 milyar TL katkı payı ile sektör liderliği,

* OKS’de katılımcı sayısında yüzde 8,8 artışla 1,8 milyon, fon büyüklüğünde yüzde 49 artışla 14,1 milyar TL,

* Dijital fon danışmanlık hizmeti Otomatik Fon Koçu’ndan faydalananların yüzde 33,72 getiri elde etmesi, şirketin öne çıkan sonuçları arasında yer aldı.

* Gönüllü BES fonları yüzde 22,4 getiri ile sektör ortalamasıyla paralel gerçekleşirken, OKS fonları yüzde 14,4 getiri ile sektör ortalamasının üzerine çıktı.

Hayat sigortasında yüzde 100 büyüme

Garanti BBVA Emeklilik, hayat sigortalarında da güçlü bir performans sergiledi. Tüm branşlarda prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 7 milyar TL’ye ulaştı. Kredi bağlantılı ürünlerde yüzde 104, birikimli ürünlerde yüzde 84, ihtiyaca yönelik ürünlerde ise yüzde 108 büyüme kaydedildi.

Genel müdür’den açıklama

Sonuçları değerlendiren Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“2025’in ilk yarısında elde ettiğimiz başarı, teknolojimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde sektör liderliğimizi pekiştirdi. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi ürünler ve dijital kanallarımızla müşterilerimizin hem geleceğe güvenle bakmasını hem de finansal farkındalık kazanmasını sağlayacağız.”