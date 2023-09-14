Garanti BBVA ihracatçılara ‘yeşil’ destek paketi sunuyor

Geçtiğimiz aylarda İstanbul ve Gaziantep’te düzenlenen buluşmaların üçüncü durağı İzmir oldu.

Garanti BBVA, bu etkinliklerde KOBİ’ler başta olmak üzere AB’ye ihracatta söz konusu süreçlerden etkilenecek sektör ve kurumlara, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi ile beraber konuyu somut önerilerle anlatmayı, akıllardaki sorulara cevap vermeyi ve sunacağı danışmanlıkla katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye ihracatından yüzde 6 seviyesinde pay alan İzmir’de faaliyet gösteren firmalar da Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uyum süreçlerinden etkilenecek kurumlar arasında yer alıyor. Garanti BBVA bu buluşmaların yanı sıra sürdürülebilirlik temalı destek paketiyle de sera gazı emisyonlarını azaltmak isteyen müşterilerini destekliyor.

Bu paket kapsamında banka müşterileri, tecrübe ve iletişim ağından yararlanırken faiz avantajlı kredi paketinden de faydalanabiliyor. Müşterilerine kapasite gelişimi konusunda katkı sağlayan bankanın, TSE ile yaptığı iş birliği doğrultusunda müşteriler, sera gazı yönetimi konusunda bilgilenirken karbon emisyonlarını azaltacak adımlar da atıyor.

‘Sınırda Karbon’ düzenlemesi acil konu

‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’ buluşmalarının İzmir durağıyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “İhracatta Sürdürülebilir Gelecek ismiyle başlattığımız bilinçlendirme toplantılarını gelecekte oluşabilecek maddi ve manevi hasarlardan korunmak, ülkemizin ve müşterilerimizin bu süreçten başarıyla çıkmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdik. Bu buluşmaların ilk ikisini İstanbul ve Gaziantep’te gerçekleştirdik" dedi.