Garanti BBVA sendikasyon kredisi temin etti

Sendikasyon kredisini yenileyen son banka olan Garanti BBVA, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre banka 2 Aralık 2024 tarihinde 367 gün vadeli 244 milyon dolar ve 162,4 milyon Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

21 ülkeden 43 finansal kurumun katılımıyla, çeşitli projelerin finansmanını sağlamak amacıyla kullanılacak kredinin toplam maliyeti ABD doları dilim için SOFR + yüzde 1,75, Euro dilim için Euribor + yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

İmzalanan anlaşmayla ilgili "Sendikasyon anlaşmamız, işlem gelirlerinin BBVA grubuyla belirlemiş olduğumuz sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanı standardımıza uygun şekilde kullanılmasını içeriyor" değerlendirmesinde bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Böylece hem uluslararası piyasalardan sağlanan kaynaklarla ülkemizin dış ticaret işlemlerine destek olmaya hem de iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyümeye dönük projelere finansman sağlamayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.