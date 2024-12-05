Garanti BBVA ve iştiraklerinde yeni dönem başlıyor: Üst düzey atamalar açıklandı!

Üst düzey atamalar yapan Garanti BBVA'da yeni Yetenek ve Kültür'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın Ebru Taşcı Firuzbay olduğu açıklandı.

Tuba Köseoğlu Okçu'dan görevini devralan Firuzbay, kariyerine Garanti BBVA'da başlamış, başta finans olmak üzere, farklı sektörlerde İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenirken, insan kaynakları sistemlerinin kurulması ve transformasyon süreçlerinin yönetimi, kurum kültürü ve dijitalleşme projelerine liderlik etti.

Banka'nın yeni Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen olurken, Portföy Genel Müdürlüğü görevine Eyüp Gülsün atandı.

Selahattin Güldü Garanti BBVA Faktoring Genel Müdürü olurken, Leasing Genel Müdürlüğü görevini Orhan Veli Çaycı devralacak.

Yeni Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Burak Ali Göçer olurken, Emeklilik Genel Müdürlüğü görevini Gökhan Koca üstlenecek.