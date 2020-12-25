Garanti BBVA yatırım finansmanı risklerini EBRD ile paylaşacak

Garanti BBVA, EBRD ile yaptığı anlaşma kapsamında, risk paylaşımı yaptığı yatırım projelerini finanse ederken, sürdürülebilirlik performansı yüksek veya performansını geliştirmek isteyen yatırımları önceliklendirecek.

Garanti BBVA, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yatırım projelerini destekleyecek Risk Paylaşımı Anlaşması gerçekleştirdi. Bankanın risk paylaşımına dayalı ilk işlemi olan anlaşma kapsamında Garanti BBVA’nın kullandıracağı ticari ve proje finansmanı kredilerine lira, dolar veya euro cinsinden yüzde 50'ye kadar fonlama sağlanacak. Banka, kullandırıma uygun her bir kredinin yarısına kadar olan kısmı için EBRD ile risk paylaşımı yapabilecek. Kapsam dahiline alınacak tüm yatırımlarda, firmaların sürdürülebilirlik performansları ve hedefleri göz önünde bulundurulacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak, belirlenen kriterlerin sağlandığı krediler için tutarlarının yarısı kadar risk ağırlığı sorumluluğunu EBRD’ye devrediyoruz. Bu anlaşma EBRD ile gerçekleştirdiğimiz risk paylaşımına dayalı ilk işlem olması açısından büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli kredilerin de bu kapsama dahil olması bizi mutlu ediyor. Günümüzde bankalara sürdürülebilirlik konusunda önemli görevler düştüğüne inanıyoruz. 2004 yılında başlattığımız çevre ve toplum riskleri konusundaki standartlarımız gün geçtikçe gelişti, gelişmeye de devam ediyor. Bu konuda da, Garanti BBVA olarak bankacılık sektöründe standartlarını belirlediğimiz sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şirketleri krediden faydalandıracağız. Pandemi sürecinden etkilenen yatırım projelerinin daha kolay finanse edilmesini sağlayacak Risk Paylaşımı Anlaşması’yla, ilgili kredilerin yarısını EBRD fonlayacak. Böylece, şirketlere sağlanan krediler için EBRD ile yarı yarıya risk paylaşımı yapacağız. EBRD’yle ortaklaşa fonlayacağımız krediyi, altyapı ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler işletme sermayesi, sermaye harcamaları ve mevcut kredileri yeniden finanse amacıyla kullanabilecek. Pandemi nedeniyle finansal piyasaların zorlandığı bir dönemde EBRD ile gerçekleştirdiğimiz risk paylaşımına dayalı bu anlaşma bankamıza duyulan güveni bir kez daha tescil etti. Uluslararası kurumlarla güçlü işbirliğimiz sayesinde önümüzdeki dönemde de Türkiye’deki şirketlerin her türlü finansman ihtiyacında yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.