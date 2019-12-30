Garanti BBVA’dan 180 bin öğretmene ücretsiz eğitim

30 Aralık 2019

HASAN KUŞ

Toplumsal kalkınmanın temelinde, eğitimin niteliğini artırma vizyonuyla 12 yıl önce, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefledikleri Öğretmen Akademisi Vakfı’nı kuran Garanti BBVA, Türkiye’nin tüm illerindeki devlet okulu öğretmenlerine ücretsiz eğitimler veriyor. Vakıf, bugüne kadar yaklaşık 180 bin öğretmene ve eğitim yöneticisine ulaştı.

Öğretmenlerin nitelikli eğitim alanında kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, Öğretmen Akademisi Vakfı’nın verdiği eğitimler aracılığıyla 21’inci yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenen öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin gelişimlerini desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Başer, Türkiye’de bu alana odaklanmış ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Öğretmen Akademisi Vakfı’nın bugüne kadar yaklaşık 180 bin öğretmene ve eğitim yöneticisine ulaştığını hatırlattı.

Çocukların dijital ve finansal okuryazarlık gelişimini hedefliyor

Öğretmenlerin yanı sıra doğrudan çocuklara yönelik projelerinin de olduğunu dile getiren Didem Dinçer Başer, dijital ve finansal okuryazarlık gibi 21’inci yüzyılın yetkinlik ve becerileri arasında önemli bir yere sahip olan konularda, çocukların gelişimlerini hedefleyen programlar yürüttüklerinin altını çizdi. Bu amaç için Öğretmen Akademisi Vakfı ile üç yıl önce, 5 Taş–Sosyal ve Finansal Liderlik Programı’nı hayata geçirdiklerini anlatan Başer, “Eylül 2019’da okulların açılması ile birlikte, dokuz farklı ilde 300 ilkokul öğretmeni tarafından uygulanmaya başlanan 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı’nın, 2019 yılında yaklaşık 7 bin öğrencinin sosyal yönünün geliştirilmesi ve finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması bekleniyor” diye konuştu.

“KAGİDER ile birlikte Girişimci Kadın Buluşmaları’nı düzenliyoruz”

Dijital okuryazarlık alanında ise Geleceği Kodla Atölyeleri’nin öne çıktığını kaydeden Didem Dinçer Başer, atölyelerinde kodlama ve robotik gibi araçları birebir deneyimleme şansı bulan çocukların karşılaştıkları problemleri teknoloji yardımı ile çözebilmeyi ve algoritmik düşünce yapısı sayesinde hayal ettiklerini somutlaştırmanın bir yolu olduğunu keşfettiklerini vurguladı. Başer, şöyle devam etti: “Bahçeşehir Üniversitesi ile hayata geçirdikleri Geleceği Kodla programı aracılığıyla, bugüne kadar 22 farklı ildeki devlet okullarında 70 öğretmen ve yaklaşık bin öğrencinin katılımlarıyla atölyeler gerçekleştirdik.”

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile hayata geçirdikleri Kadın Girişimci Yönetici Okulu programı ile bugüne kadar 3 bin kadın girişimciye eğitim verdiklerine dikkat çeken Didem Dinçer Başer, ayrıca kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılmaları ve yeni müşteriler kazanmaları için KAGİDER ile birlikte Girişimci Kadın Buluşmaları’nı da düzenlemeye başladıklarını söyledi.

SALT’ı bugüne kadar 2.8 milyon kişi ziyaret etti

Ayrıca kültür ve sanatın toplumla bütünleşmesi için banka bünyesinde faaliyet gösteren Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, Osmanlı Bankası Müzesi ve Garanti Galeri’yi 2011 yılında tek çatı altında toplayıp SALT’ı kurduklarını söyleyen Didem Dinçer Başer, “Çok disiplinli çalışmalar yapan SALT’ın ilgi alanlarında sanat, mimarlık ve tasarım pratikleriyle sosyal ve ekonomik tarih incelemeleri yer alıyor. SALT’ı bugüne kadar 2.8 milyon kişi ziyaret etti” dedi.