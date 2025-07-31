Garanti BBVA’dan 53,6 milyar TL net kâr: İlk yarıda güçlü performans

Garanti BBVA, 2025 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, 30 Haziran 2025 itibarıyla net kârını 53 milyar 613 milyon TL seviyesine çıkararak güçlü bir bilanço ortaya koydu. Aktif büyüklüğü 3 trilyon 821 milyar TL’yi aşan banka, Türkiye ekonomisine 2 trilyon 950 milyar TL tutarında nakdi ve gayri nakdi kredi desteği sağladı.

Müşteri mevduatları yılın ilk 6 ayında yüzde 26,7 büyüyerek 2,65 trilyon TL’ye ulaştı. TL vadeli mevduatlardaki yıllık artış yüzde 37 olurken, TL bazlı mevduat liderliği özel bankalar arasında Garanti BBVA’nın elinde kaldı. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,6, özkaynak kârlılığı yüzde 30,6, aktif kârlılığı ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

Fonlama maliyetleri artsa da kârlılık korundu

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2025 ikinci çeyreğinde artan fonlama maliyetlerinin sektör genelinde marjları baskıladığını ifade etti. Ancak güçlü tahsilat, iştirak katkısı ve kredi büyümesiyle özsermaye kârlılığının yüzde 30,7 seviyesinde korunduğunu vurguladı. Akten, “Konut, ihtiyaç ve KOBİ kredilerindeki pazar payı ile TL kredilerdeki liderliğimizi sürdürdük” dedi.

Sürdürülebilir finansmanda yeni hedef: 3,5 trilyon TL

Akten, bankanın sürdürülebilirlik çalışmalarına da dikkat çekerek, 2018-2025 dönemi için belirlenen 400 milyar TL’lik sürdürülebilir finansman hedefinin aşıldığını ve 2029 sonuna kadar 3,5 trilyon TL’lik yeni taahhüt verildiğini duyurdu. Ayrıca Ekvator Prensipleri’ne imza atıldığını ve çevresel-sosyal risk yönetiminin güçlendirildiğini ifade etti.

Dijital dönüşüm: Bankacılıkta yeni evre

Garanti BBVA’nın dijital bankacılık vizyonu da öne çıkıyor. Şube dışı kanallarda yapılan işlem oranı yüzde 99’a ulaşırken, ürün satışlarının yüzde 86’sı dijital kanallardan gerçekleşti. 17 milyonu aşkın aktif mobil müşteri, kişisel finans asistanı UGİ üzerinden 63 milyonu aşkın sohbette destek aldı. Ayrıca KOBİ’lere özel olarak geliştirilen “KOBİ Bankacım Yanımda” birimiyle, sektörde tüzel müşterilere uzaktan kişiselleştirilmiş bankacılık hizmeti sunan ilk özel banka oldu.

Yılın ilk yarısına ilişkin özet veriler:

Net kâr: 53,6 milyar TL

Aktif büyüklük: 3,82 trilyon TL

Kredi desteği: 2,95 trilyon TL

Müşteri mevduat büyümesi: yüzde 26,7

Özkaynak kârlılığı: yüzde 30,6

Aktif kârlılığı: yüzde 3,1

Donuk alacak oranı: yüzde 2,7

Sermaye yeterlilik oranı: yüzde 15,6

Akten, açıklamasını “Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın bize duyduğu güven, BIST-100’de Türkiye’nin en değerli bankası olmamıza katkı sağladı. TL odaklı dengeli büyümemizle ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz” sözleriyle tamamladı.