Garanti BBVA'dan 'İlham Veren Buluşma'

Eğitimciler, uzmanlar ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden 'EşitBiz'e katılan öğretmenler, konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik boyunca katılımcılar, kendi aralarında da eşit bir gelecek için hem sınıf ortamında hem de günlük hayatlarında yapabileceklerini değerlendirdi.

Projede, 2022'den itibaren 1974 öğretmene 34 bin 470 saat eğitim verilirken, öğretmenler aracılığıyla 30 bin 828 öğrenciye ulaşıldı.

"Yürüttüğümüz en sürdürülebilir projelerden biri"

Açılış konuşmasında söz alan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu, "Toplumsal rollerin eşitliğini yaşamın doğal parçası haline getirmek ancak küçük yaşlarda farkındalık oluşturmakla mümkün olabilir. Bunu sağlayacak kişiler ise aileler ve öğretmenler. 'EşitBiz', ülkemizde eşitlikçi bir hayat yaratabilmemiz için yürüttüğümüz en sürdürülebilir ve uzun vadede etkisini en fazla göreceğimiz çalışmalardan biri" dedi.

Konferansta, Gökçe Gürçay'ın beden perküsyonu atölyesiyle eğlenceli vakit geçiren katılımcılar, Olcayto Ezgin'in 'Çeşitli ve Kapsayıcı Eğitim ile Eşitliğe Ulaşmak' başlıklı sunumunu dinleyerek toplumsal rollerin eşitliği çerçevesindeki kavramları günlük hayattan örneklerle somutlaştırma fırsatı buldu. Etkinlik, Prof. Dr. İsmihan Zeliha Artan'ın 'İpek Kızım Aslan Oğlum Sınıfta' ve Prof. Dr. Belma Tuğrul'un 'Ayna Ayna Söyle Bana' başlıklı oturumlarının ardından hediye çekilişleriyle tamamlandı.