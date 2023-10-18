Garanti BBVA’dan kadınlara 150 milyar TL destek

Birol BOZKURT

Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER), birlikte düzenlediği Cumhuriyetin 100. Yılı Kadın Girişimci Zirvesi gerçekleştirildi. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu’nun konuşmalarıyla başlayan Zirveye, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner “Toplumsal Kalkınmanın İtici Gücü Kadın Girişimciler” başlığında konuk konuşmacı olarak katıldı.

Zirvede, FutureBright Kurucusu Akan Abdula moderatörlüğünde gerçekleşen “Ya Sonra?” başlıklı panelde Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz yeşil gelecek, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Tülin Akın gelecek için akıllı tarım ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağla Gül Şenkardeş yarının teknolojileri alanındaki deneyimlerini paylaştı.

“Geleceğe Yön Veren Kadın Girişimciler” panelinde Yekta Kopan, Insider CEO’su ve Kurucu Ortağı Hande Çilingir ile başarılı bir girişimin ilham verici hikâyesi üzerine sohbet etti. Zirvenin kapanışında ise BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli “Gelecek Sensin” temalı konuşma yaptı.

“Kadın girişimcilere desteğimiz artacak”

Zirvede konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Kadınların başarılarıyla öne çıkması ekonomik ve toplumsal açıdan yaşamsal önem taşıyor. Burada anahtar unsurun kadınların girişimcilik yoluyla güçlendirilmesi olduğuna inanıyoruz.

Ülkemizde bu konuda önemli çalışmalar yapılmasına rağmen kadın girişimci oranı 17 yılda %5’lerden ancak %14’lere ulaştı. Temennimiz kadınlar için %100 eşitliğin sağlandığı bir dünyada yaşamak. Garanti BBVA olarak, ekonomik değer yaratan, risk alan, kendi ayakları üzerinde duran kadın girişimcileri desteklemek amacıyla 2006 yılında Kadın Girişimci Programını başlattık. Bütünsel desteklerimizi finansman sağlama, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olarak dört ana başlıkta topladık.

Son beş yılın rakamlarına baktığımızda kadın girişimcilere sağladığımız finansman desteği 150 milyar TL’yi aştı. Bu rakamı bir başlangıç seviyesi alıyoruz. Bundan sonra da kadın girişimcilere finansman desteğimiz katlanarak artmaya devam edecek.” dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılının, geride kalan zaman içinde sağlanan ilerlemenin bir muhasebesini yapmak, sorunları tespit etmek ve ikinci yüzyılda bu ilerlemenin nasıl hızlandırılacağını düşünmek için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bezircioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz KAGİDER olarak 21 yıldır kadın girişimciliğinin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bunun için tüm paydaşlarımızla, kamu yönetimiyle, Garanti BBVA gibi iş dünyamızın değerli temsilcileriyle iş birliği içinde birçok proje ve çalışmayı hayata geçiriyoruz.

KAGİDER kurulduğunda %4 civarında olan kadın girişimci oranı bugün %14 ise bunda bizim de bir payımız olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve bizlere “çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma” hedefini veren Mustafa Kemal Atatürk, kadınlar olmadan bu hedefe ulaşılamayacağını bilen büyük bir liderdi.

Şu gerçek yüz yıl önce de ortadaydı, bugün de ortada: Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların enerjisini, potansiyelini ve dinamizmini hayata geçirmeden Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması, sürdürülebilir bir kalkınmayla müreffeh bir ülke olması mümkün değildir. Bize düşen Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemektir.”