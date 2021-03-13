Garanti BBVA'dan kömürü finanse etmeme taahhüdü

Garanti BBVA, kömürü ve kömürle ilişkili aktiviteleri finanse etmeyeceğini duyurdu. Konuyla ilgili Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre bu taahhüt, aynı zamanda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) tavsiyeleriyle uyumlu ve küresel sıcaklık artışını maksimum 1,5°C ile sınırlama, 2050’de karbon nötr ekonomi hedeflerine de hizmet ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren müşterilerini yeşil yatırımlar için teşvik etmeyi hedefleyen Garanti BBVA, müşterilerinin yeşil yatırımlarına finansman sağlamayı sürdürecek.

Kömürü ve kömürle ilişkili aktiviteleri finanse etmeme taahhüdüne ilişkin açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Garanti BBVA olarak tüm bireyler için kapsayıcı, güçlü ve istikrarlı bir ekonominin, finansal hizmet sektörünü toplumsal ihtiyaçlar ışığında yeniden şekillendirerek mümkün olacağına inanıyoruz" dedi.

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında iklim değişikliğiyle mücadeleye büyük önem verdiklerine dikkat çeken Baştuğ, iklim değişikliğine karşı, iş dünyasını ve paydaşlarını harekete geçmeleri için teşvik ettiklerini söyledi. 2014 yılından beri proje finansmanı kapsamında finanse ettikleri yeni enerji projelerinin tamamının yenilenebilir enerji yatırımlarından oluştuğunu belirten Baştuğ, 2015'te Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine ve iklim değişikliğiyle mücadelesine destek olmak amacıyla İklim Değişikliği Eylem Planımızı yayımladıklarını hatırlattı.

"Türkiye'de RES finansmanında pazar lideriyiz"

Proje Finansmanı portföylerindeki yenilenebilir enerji oranının yüzde 73'e ulaşırken bu alana sağladıkları toplam finansmanın 5,3 milyar doları aştığını bildiren Baştuğ, "Yaklaşık yüzde 25 pazar payıyla Türkiye'de rüzgâr enerji santrallerinin finansmanında pazar lideriyiz. Yenilenebilir enerjiye olan desteğimiz ve katkımız ortada. Şimdi bu duruşumuzu bir adım öteye taşıyor ve kömürle bağlantılı aktiviteleri finanse etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Mevcut portföyümüzdeki kömür faaliyetlerine ilişkin riskimizi de en geç 2040 yılına kadar sıfırlayarak bu sektörden tamamen çıkacağız. Kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğiz. Bununla birlikte kömür sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimizin yeşil yatırımlarına destek vererek, ülkemizde düşük karbona geçiş sürecinin hızlanması ve bu dönüşümün adil bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Müşterilerimize bu yolculukta aktif şekilde yardımcı olarak, sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişlerinde hem finansal hem de bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.