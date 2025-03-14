Garanti BBVA'dan müşterilerine borç kapatma kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, farklı bankalarda bulunan bireysel ihtiyaç kredileri Garanti BBVA'ya taşınarak, ödemelerin takibi kolaylaşıyor. Bankanın sunduğu dijital kolaylıklar sayesinde, müşteriler Garanti BBVA Mobil üzerinden mevcut borçlarını seçerek hesaplamalarını yapabiliyor.

Bu hizmetle birlikte, müşteriler mevcut kredi tutarlarına, faiz oranlarına ve vade sürelerine bağlı olarak Garanti BBVA değerlendirmesi sonucunda uygun bulunması halinde daha avantajlı koşullarla kredilerini yenileyebiliyor. Vade süresini uzatarak aylık taksit tutarlarını düşürme imkanına sahip olurken, ödeme planlarını bütçelerine uygun şekilde düzenlenebiliyorlar.

Kredi başvurusu ve krediye bağlı borç transferi işlemleri, şubeye gitmeye gerek kalmadan da Garanti BBVA Mobil bankacılık uygulaması veya Anında Kredi Destek Hattı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.