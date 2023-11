Garanti BBVA'dan tüzel müşterilere de uzaktan hizmet başladı

Takip Et

Uzaktan banka müşterisi olmak isteyen tüzel kullanıcılar, Garanti BBVA Mobil üzerinden uygulamayı indirdikten sonra 'Müşterimiz Olun' adımlarını tamamlayarak şubeye gitmeden müşteri olabilecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, banka olarak, tüzel müşterileri için dijital bankacılıkta her geçen gün yeni özellikleri devreye aldıklarını kaydetti.

Bu çalışmalar kapsamında bireysel müşterilere sundukları uzaktan müşteri olma hizmetini tüzel müşterilerin de kullanımına sundukları için mutlu olduklarını belirten Süzer, şöyle devam etti:

"Türkiye’de dijital bankacılıkta ilklere imza atmış, yenilikçi stratejisiyle her dönem öncü rol üstlenmiş Garanti BBVA olarak, şirketlerimizin şubeye gitmesine gerek kalmadan mobil uygulamamız üzerinden kolay ve güvenilir şekilde banka hesabı açmasına imkân sağlıyoruz. Dijital kanallarımızı işlem ve ürün başvurusu yapılan bir platformun ötesinde müşterilerimizle her noktada akıllı etkileşim kuran ve ihtiyaçlarına anında cevap veren bir yapıda kurguluyoruz. Teknolojik altyapımızdan aldığımız güçle, tüzel müşterilerimizin Garanti BBVA konforunu her geçen gün daha fazla yaşayacaklarına inanıyoruz. KOBİ, esnaf ve diğer tüzel müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için dijital kanallarımızdaki ürün ve servisleri geliştirmeye devam edeceğiz."