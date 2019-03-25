Garanti İnternet'ten "Swift Takip Raporu" özelliği

25 Mart 2019

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, swift işlemlerini, Garanti İnternet'e eklenen "Takip Raporu" fonksiyonu ile kolaylıkla takip edebilecek.

Türkiye'de ilk kez dijital bir kanaldan sunulan swift takibi ile kullanıcılar, talimat verildiği andan transferin gerçekleştiği ana kadarki tüm durumu görüntüleyebilecek. Bu sayede döviz transferinin statüsü, hangi aracı bankada beklediği, alıcı bankaya ulaşıncaya kadar toplam geçen süre gibi tüm detaylar elde edilebilecek. Ayrıca, bildirim özelliği sayesinde kullanıcılar, işlemin akıbetine dair anlık bilgilendirme de alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, dijital kanallar üzerinden hizmet ve bilgi alma talebinin her geçen gün daha fazla arttığını belirtti.

Garanti olarak müşterilerin istek ve beklentilerine göre sundukları hizmetleri çeşitlendirdiklerini aktaran Başer, "Bu doğrultuda Garanti İnternet üzerinde devreye aldığımız Swift Takip Raporu özelliğiyle, müşterilerimizin döviz transferlerinin güncel durumunu hızlı, şeffaf ve detaylı olarak görüntülemesini sağlıyoruz. Türkiye’de ilk olan bu hizmetimiz gibi, sektörde fark yaratan yenilikler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

Garanti Bankası Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise şunları kaydetti:

"SWIFT tarafından 2017'de başlatılan global ölçekli Global Payment Innovation (GPI ) inisiyatifine, Garanti Bankası olarak Mayıs 2018'de Türkiye'de dahil olan ilk banka olduk. Dünya çapında da sisteme dahil olan ilk 50 banka arasındayız. Bu inisiyatif kapsamında müşterilere sunmakta olduğumuz Swift Takip Raporu'nun yanı sıra uluslararası ödemeler alanında müşteri odaklı, şeffaf, daha hızlı ve takip edilebilir ürünler sunmak üzere inovatif çalışmalarımız devam ediyor."