Garanti'den yenilenebilir enerjiye 6 milyar dolar

Türkiye’nin enerji yatırımları hakkında bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Ülkemizin elektrik tüketimi kWh başına 480g karbon emisyonuna sebep olurken, bu rakam Avrupa’da ortalama 300g seviyelerinde gerçekleşiyor. Elektrik üretimi kaynaklı yüksek ithalat payını ve karbon emisyonumuzu azaltabilmek adına yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmamız gerekiyor.

Mevcut potansiyelimiz ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koyduğu 2035 hedefleri doğrultusunda en az 60 GW daha yenilenebilir enerji yatırımı yapılabilir. Böylece, 2035 yılında toplam kurulu gücümüzün en az %74’lük kısmının yenilenebilir enerji santrallerinden oluşmasını ve en geç 2053 yılında net sıfır emisyon hedeflerine ulaşılmasını öngörüyoruz” diye konuştu.