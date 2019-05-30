Garipoğlu, şirketini Alman rakibine satıyor

30 Mayıs 2019

KERİM ÜLKER

Bir dönemin en ünlü iş adamlarından biri olan Hayyam Garipoğlu, şirketini satıyor. Türkiye’nin en büyük hidrojen peroksit üreticisi olan Garipoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Hidrojen Peroksit A.Ş’nin tamamı alanında dünyanın en büyüğü kabul edilen Alman sanayi devi United Initiators’a devrediliyor. İki taraf, anlaşma için görüşmelere başladı.

Balıkesir’in bandırma ilçesinde üretim yapan Hidrojen Peroksit A.Ş. 2001 yılında Bakanlar Kurulu kararınca kuruldu. O dönem yüzde 28.2’si Eti Maden İşletmeleri’ne, yüzde 71.8’i ise Garipoğlu Şirketler Grubu’na bağlı olarak kurulan şirketin 40 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip Türkiye’nin birinci, dünyanın ise 8’inci büyük hidrojen peroksit üreticisi olan firma, 70’ten fakrlı ülkeye ihracat yapıyor. Garipoğlu, geçen yıl temmuz ayında ise Eti Maden’den geri kalan hisseleri de alarak firmanın yüzde 100’ünün sahibi oldu.

Dünyanın en büyük üreticisi

Garipoğlu, şimdi de firmayı en önemli rakibi Alman United Initiators’a devredecek. 1911 yılında Gustav Adolph ve Albert Pietzsch tarafından kurulan firma, 1935 yılında denizaltı ve uçaklar için yakın üretimi gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük hidrojen peroksit üreticisi olan Alman şirketin Çin, Avustralya gibi ülkelerde de 7 tesisi ve sahası bulunuyor. Firmanın cirosu ise 300 milyon euroya yaklaşıyor.