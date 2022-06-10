Gate io Türkiye Genel Müdürlüğüne Kafkas Sönmez atandı

Gate.io’nun yoğun genişleme stratejilerini de duyurduğu 9. yıl kutlamalarının ardından Türkiye ve büyük pazarlardaki planları açıklandı.

Yol haritası kapsamında Gate.io Türkiye’nin Genel Müdür koltuğuna sektörün deneyimli ismi Kafkas Sönmez'in getirildiği açıklandı. Sönmez’in atamasını takiben Pazarlama Direktörü, Operasyon Direktörü gibi yeni atamaların da açıklanacağı duyuruldu.

Gate.io Küresel İletişim Başkanı Dion Guillaume, “Gate.io olarak Türkiye'yi büyümemiz için kilit bir pazar olarak görüyoruz. Bu kapsamda Kafkas'ın ekibe katıldığını duyurmaktan ekip olarak heyecan duyuyoruz. Genişleme stratejimizin bir parçası olarak, önemli pazarlardaki kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha fazla odaklanıyoruz. Daha iyi bir genel kullanıcı ve topluluk deneyimi için etkili olacağına inanıyorum. Kafkas Sönmez’in bu atamasının stratejik hedeflerimiz için önemli buluyoruz. Kendisini kutluyor ve başarılar diliyorum." dedi.

"Gate.io’yu Türkiye’deki en iyi kripto para borsası yapmayı amaçlıyoruz"

Ataması hakkında konuşan Gate.io Türkiye Genel Müdürü Kafkas Sönmez de, "Gate.io ekibine katılmaktan heyecan duyuyorum ve şirketin Türkiye pazarına yönelik vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum. Son iki yılda kripto endüstrisi hızlı bir büyüme kaydetti ve Gate.io gibi şirketler için Türkiye fırsatlarla dolu önemli bir pazar haline geldi. Bundan sonraki süreçte Genel Müdür olarak ekibimizle Gate.io’yu Türkiye’deki en iyi kripto para borsası yapmak adına büyük bir çaba göstereceğiz’.’ diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Gate.io'dan önce kripto para sektöründe 7 yıldan fazla deneyimli olduğu ve bu alanda önde gelen şirketlerle çalıştığı belirtilen Sönmez'in, son 4 yılını farklı bir platformda çeşitli pozisyonlarda ve son olarak Türkiye Genel Müdürü göreviyle sürdürdüğü bildirildi.

B2Press’in katkılarıyla...