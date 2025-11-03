Gate Teknoloji Anonim Şirketi’nin ticari unvanı değişti

Kripto para borsası Gate TR, Türkiye’de kripto varlık regülasyonuna uyum kapsamında ticari unvanını yeniledi. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, “2 Temmuz 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kripto para düzenlemeleri gereğince, Gate TR’nin resmi şirket unvanı değişmiştir” ifadelerine yer verildi. Unvan değişikliği, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra kesinleşti.

Unvan değişikliği ikincil düzenlemelerde şart koşuldu

Mart 2025'te Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğlerde, platformların ticari unvanlarında sunacakları hizmetleri göstermesi amacıyla “kripto varlık alım satım platformu” ibaresinin yer almasının şart olduğu belirtilmişti. Gate TR, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen mevzuata uyum için ticari unvanını güncelledi.

Eski unvanı Gate Teknoloji Anonim Şirketi olan Gate TR’nin yeni ticari unvanı, tebliğde vurgulanan şartı karşılayacak şekilde, Gate Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi olarak belirlendi. Güncelleme, SPK tarafından yayımlanan Faaliyette Bulunanlar Listesi’ne de yansıdı.

Türk lirası yatırma işlemleri için hatırlatma

İnternet sitesinde yayımladığı resmi açıklamada, “regülasyonlara tam uyum taahhüdü kapsamında bazı değişiklikler gerçekleştirildiği, bu değişikliklerin kullanıcıların işlem süreçlerini etkilemeden, yasal gereklilikler doğrultusunda yapıldığı” vurgulandı.

Platform, resmi unvan değişikliğinin TL yatırma işlemlerine etkisine ilişkin de bir hatırlatma paylaştı. Resmi unvanın değişmesiyle banka hesaplarında da değişikliğe gidildiği belirtilen açıklamada, TL yatırma işlemlerinde yeni unvanın kullanılması gerekliliğine dikkat çekildi.

Başka bir deyişle, banka mobil uygulamaları üzerinden Gate TR platformuna TL yatırma işlemi gerçekleştirecek kullanıcıların, transferin hızla tamamlanabilmesi için unvan alanına Gate Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi yazması gerekiyor.