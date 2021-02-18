GATX vagonların bakımını Körfez Ulaştırma yapacak

Tüpraş’ın demiryolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, GATX vagonlarını kullanan demiryolu akaryakıt taşımacısı Anapet Akaryakıt ile düzenli bakım anlaşması imzaladı.

Körfez Ulaştırma'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında, 100 binden fazla vagon sahipliğiyle dünyanın önde gelen yük vagonu işletmecilerinden ABD merkezli GATX’a ait 84 adet L4BH tipindeki akaryakıt vagonuna Körfez Ulaştırma’nın Kırıkkale’deki vagon bakım atölyesinde bakım hizmeti verilecek.

Atölyedeki teknik bakım işlemleri, Avrupa’da ve Türkiye’de demiryolu araçlarının bakımını yapmak üzere yetkilendirilmiş, ECM (Entity in Charge of Maintenance) sertifikasına sahip Demiryolu Lojistik firmasının deneyimli personeli tarafından yapılacak.

Tüpraş’ın Kırıkkale Rafinerisi’nde yer alan atölyenin bu yıl içinde teker çakma ve ilave teker torna ekipmanlarının devreye alınmasıyla birlikte Türkiye’de en yüksek iş hacimli ve gelişmiş atölyelerden bir olmadı bekleniyor.

"Bu alandaki deneyimimizi diğer firmalara da açmış olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Tufan Başarır, akaryakıt vagonlarının düzenli bakımlarının uzman ekiplerce yürütülmesi sonucunda “daha emniyetli taşımacılık” misyonlarını da geliştireceklerini söyledi.

Anlaşma kapsamında, daha önce sadece Tüpraş ve Opet vagonlarına hizmet veren Tüpraş’a ait Kırıkkale’deki vagon bakım atölyesinin yurtdışı merkezli bir müşteriyi portföyüne katarak bu alandaki deneyimini diğer firmalara da açmış olacağına dikkat çeken Başarır, "Lojistik operasyonlarında emniyetli ve çevreci yöntemlerle, Türkiye’deki ECM standartlarına göre hizmet veren en kapsamlı vagon bakım ve onarım atölyesi olan atölyenin yüksek donanımı ve teknik hizmet kapasitesi, vagonların maksimum verimlilikte çalışmasını sağlıyor." dedi.