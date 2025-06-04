Gayrimenkul şirketi, Dubai'deki etkinlikle Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı

Lüks gayrimenkul alanında faaliyet gösteren AYS Developers, Dubai'de tarihi bir başarıya imza attı. “Gayrimenkulün Kartalı” olarak bilinen HRE Properties'in Kurucusu Dr. Nour El-Serougy, Innovation Experts Real Estate Institute ve Al Safi Bank işbirliğiyle dünyanın en büyük gayrimenkul eğitimi etkinliğini başarıyla gerçekleştirerek Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

Dubai Grand Hyatt Konferans ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, her biri bireysel karekodla kaydedilen ve Guinness Dünya Rekorları resmi hakemleri tarafından denetlenen 2 bin 500’den fazla katılımcı ağırlandı. Katılımcılar arasında Al Ruwad Real Estate ve Biznet Consulting CEO’su Ismael Al Hammadi, FIDU Properties COO’su Nazish Khan, AYS Developers Satış Müdürü Sonia Waters da yer aldı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panel oturumlarında, Dubai Islands gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip bölgelerde plan dışı satış stratejilerinin yönetilmesine odaklanıldı.

“Devlet yetkilileri ve sektör temsilcilerinin buluşma noktası oldu”

Ünlü yayıncı ve girişimci Kris Fade’in moderatörlüğünü üstlendiği etkinlik, bilgi paylaşımı, topluluk ruhu ve yatırım vizyonunun bir araya getirildiği bir buluşma noktası oldu. Devlet yetkilileri ve sektör temsilcilerinin yer aldığı etkinlik hakkında açıklamada bulunan AYS Developers CEO’su Yulia Loshchukhina, “Biz sadece ev inşa etmiyoruz; kalıcı miraslar yaratıyoruz. Bir dünya rekoru kırmak, bizim düşünce biçimimizi yansıtıyor: Cesur, vizyoner ve etkili. Böyle tarihi bir başarıya imza atmaktan dolayı gururluyuz” sözlerini kaydetti.

Satış Müdürü Sonia Waters ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu başarı, bir vizyonun harekete dönüşmesinin gücünü gösteriyor. Binlerce profesyonelin aynı amaç etrafında birleşmesi gerçekten ilham vericiydi. AYS olarak sadece satış yapmıyor, geleceği inşa ediyoruz.”

“Bu rekor, küresel çapta bir eğitim hareketinin başlangıcı”

Innovation Experts Real Estate Institute Kıdemli Öğretim Görevlisi, HRE Properties Kurucusu Dr. Nour El-Serougy, etkinliğe dair, “Bu oturum bir rekor kırmanın ötesinde, sektöre eğitim mirası bırakmakla ilgiliydi. Bölgenin en kararlı profesyonellerini bir araya getirdiğimiz bu buluşmanın, sektörel bir dönüm noktası olacağına inanıyorum” derken, Innovation Experts Real Estate Institute CEO’su Mohammed Mousa ise şu ifadeleri kullandı: “Bu rekor sadece rakamlardan ibaret değil. Aynı zamanda küresel çapta bir eğitim hareketinin de başlangıcı. Dubai’den dünyaya, tutkuyla birleşen vizyoner bakış açılarının neler başarabileceğini gösterdik.”

Akıllı yaşam konsepti, sürdürülebilir mimari ve uzun vadeli yatırım değerine odaklanan projeleriyle öne çıkan AYS Developers, özellikle üst düzey Avrupa markaları, akıllı ev teknolojileri ve dünya standartlarında sosyal alanlar ile sektörde fark yaratıyor. Önümüzdeki dönemde Dubai Islands bölgesinde konumlanacak, toplam 1 milyar Dirhem değerindeki ultra lüks projelerden oluşan Heritage Collection serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu projeler, Dubai 2040 Kentsel Ana Planı kapsamında şekillenen sürdürülebilir kentleşme vizyonunun da önemli bir parçası olacak. 80’den fazla otel, sağlık merkezleri ve gelişmiş altyapı ile desteklenen Dubai Islands, yeni nesil yatırım ve yaşam alanı olarak dikkat çekiyor.