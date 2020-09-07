Gayrimenkul şirketi kendi enerjisini üretecek

07 Eylül 2020

Birleşmiş Milletler Global Compact sözleşmesini 2020 başında imzalayan ilk firmalardan RE/MAX Türkiye, daha yaşanabilir bir gelecek için güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üretmeye başladı. Firmanın genel merkezinde kullanılmaya başlanılan güneş enerjisi sistemi, bir uygulama aracılığı ile de takip edilecek. Bu sayede firma anlık olarak ne kadar elektrik üretildiğini takip edebilecek.

"Çocuklarımız için daha yaşanılır bir dünya bırakmakla sorumluyuz"

Temiz enerjinin çok daha önemli hale geldiği bu günlerde odağını bu yönde tutan firmaların birbirlerine örnek olması gerektiğine değinen RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, "Çocuklarımız için daha yaşanılır bir dünya bırakmak zorundayız. Yenilenebilir enerji kaynakları, hem bizim hem de gelecek nesiller için oldukça önemli. 4 bin 500'den fazla insanın buluştuğu bir aile olan RE/MAX Türkiye olarak, bu konularda hem öncü hem de yol gösterici olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca RE/MAX Türkiye, TEMA ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarla ağaçlandırma ve hatıra ormanları projelerine de destek veriyor. Bununla beraber firma yıl sonuna kadar orman alanları ile ilgili yenilikçi projeleri de hayata geçirecek.

B2Press'in katkılarıyla...