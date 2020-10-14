"Gayrimenkulde 2020 ve Ötesi" araştırma sonuçları açıklandı

14 Ekim 2020

Son dönemde faizlerin gerilemesi ve banka kampanyalarıyla hareketlenen gayrimenkul sektöründe konut iştahının devam edeceği öngörülüyor. Mobilya aksesuarları alanının önde gelen şirketlerden Hafele, "Gayrimenkulde 2020 ve Ötesi" başlıklı bir araştırma yaptı.

Pragma Araştırma ve Danışmanlık koordinasyonunda İstanbul’da gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, söz konusu araştırmada ortalama hane gelirinin 7.300 TL olarak ortaya çıktığını, katılımcıların ortalama yaşının da 37 olduğunu ifade etti. Raporda, gelecek iki yılda evini yenilemek isteyen kesimin yaklaşımlarını mercek altına aldıklarını belirten Hilmi Uytun, “Buna göre evlerini yenilemek isteyenlerin yüzde 37’sini bunu yeni bir konut satın alarak yapmak isterken, yaklaşık yüzde 50’si ise geniş bir tadilat planlıyor. Kalan yüzde 13’lük bölüm ise kentsel dönüşüme odaklanmış durumda” dedi.

En önemli kriter deprem güvenliği

Gayrimenkul alımında, kadınların erkeklere göre daha fazla söz sahibi olduğunu; özellikle nihai karar noktasında kadınların önemli olduğunu sözlerine ekleyen Hilmi Uytun, “Cevapları kadın – erkek ayrımında incelediğimizde, satın alma planı yapan kesimin yüzde 85’ini kadınlar oluştururken, bu rakamın tadilat planlayanlarda yüzde 55’e gerilediğini görüyoruz.”

Özellikle son yıllarda yaşanan depremler ve pandemi nedeniyle tüketicilerin yeni konutlardaki beklentilerinin de ciddi ölçüde değiştiğini söyleyen Hilmi Uytun şöyle devam etti: “Sonuçlara baktığımızda yeni konut alımının karar alma aşamasında en fazla önem verilen ilk dört kriter; Mutfak, banyo, vestiyer ve gardıroptaki işlevsellik ve estetik, depreme dayanıklılık, lokasyon ve balkon olarak öne çıkıyor. Alıcıların neredeyse tamamı pandemi sonrasında evin içinde çok daha yüksek beklentilere sahipler. Burada özellikle bizim çözümlerimizin bilinir ve aranılır olması da çok etken oldu. 25-29 yaş arası genç kitle daha fazla lokasyona önem verirken; 30-34 yaş arası yetişkin kitle ise evin balkonlu olmasını daha fazla önemsiyor. Diğer yandan konut satın alacakların yüzde 79’u tercihini apartman dairesinden yana kullanırken, yüzde 18’i villa ya da müstakil ev, yüzde 4’ü ise rezidans arayışında olacağını ifade ediyor. Bununla birlikte katılımların yüzde 84’ü kendi yaşayacakları evi satın almak isterken, yüzde 10’u ailesi için, yüzde 7’si ise yatırım için konut almayı planlıyor.”

Antimikrobiyal koleksiyon geliştirdi

Hafele Türkiye olarak müşteri beklentilerini sürekli olarak analiz ettiklerini, yeni koleksiyon ya da çözümlerini de bu doğrultuda şekillendirdiklerini ifade eden Hilmi Uytun sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu noktada özellikle hijyen konusunun evlerde de dikkat çektiğini görüyoruz. Bu yüzden biz de Hafele olarak antimikrobiyal koleksiyonumuzu geliştirdik ve bunu bireysel ve kurumsal müşterilerimize sunuyoruz. Bunun yanında tüm bu veriler bize konut sektörü için geliştirdiğimiz Hafele Concept’in önümüzdeki dönemde konutlarda aranacak standart haline geleceğini işaret ediyor."