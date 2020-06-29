GAZDAŞ artık Zorlu Enerji markasıyla hizmet verecek

29 Haziran 2020

Zorlu Enerji, bünyesi altında bulunan şirketleri aynı isim ve logoyla tek çatı altında birleştirmeye devam ediyor. Trakya’nın (Çorlu ve Marmara Ereğlisi hariç) tüm bölgelerinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini sürdüren GAZDAŞ, Trakya Bölgesi’ndeki 387 bin abonesine “Zorlu Enerji” ismi ve logosuyla en kaliteli doğal gaz dağıtım hizmetini sunmaya devam edecek.



Şirketten yapılan açıklamaya göre GAZDAŞ, bölgede doğal gaz dağıtım hizmetlerini aynı unvanla sürdürecek, değişiklik sadece şirketin marka ismi ve logosunda gerçekleşecek.

Abone nezdinde şirket faaliyetlerinde değişiklik olmayacağı belirtilen marka değişimi, 26 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bölge ofisleri, saha araçları ve iş kıyafetlerinin değişimiyle birlikte hayata geçti.

Müşteri memnuniyeti için ilgili kurumlar önceden bilgilendirildi

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak yapılan isim ve logo değişikliği ile ilgili banka ve anlaşmalı kurumlara operasyon öncesi bilgi verdi. Tek marka ve tek logo yaklaşımı ile Zorlu Enerji iş ortakları, sektör ve müşterileri için aktif ve öncü bir şirket olarak hizmet vermeyi sürdürecek.