Gaziantep’te Gurme Run yarı maratonu yapıldı

Türkiye Finans’ın ana sponsorluğunda düzenlenen Gurme Run yarı maratonu, 5K, 10K ve 21K kategorilerinde sporcuları bir araya getirdi.

5K, 10K ve 21K kategorilerinde düzenlenen koşuya her yaştan sporsever katıldı. Rota boyunca yerel lezzet durakları, kültürel miras noktaları ve eğlenceli müzik alanları yer aldı. Koşu kitlerinde sunulan yöresel ürünler ve gastronomi rehberi sayesinde Gaziantep mutfağının tanıtımı yapıldı.

Spor ve turizm buluştu

Yarış organizatörü Bahar Saygılı, Gurme Run’un Türkiye’nin yemek temalı ilk yol koşusu olduğunu belirterek, “Yaklaşık 250 yabancı, 700 civarında Türk koşucu yer aldı. Sporcular, hem lezzetleri tattı hem de müzeleri ücretsiz gezme imkânı buldu. İkincisini 3 Mayıs 2026’da Van’da düzenleyeceğiz” dedi.

Bankacılıktan gastronomi ve spora destek

Türkiye Finans Bireysel ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk, Gaziantep’in Türkiye ekonomisinin ve sanayi sektörünün lokomotif illerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Sporun birleştirici gücü ile Gaziantep’in mutfağını buluşturan bu organizasyon hem sağlıklı yaşamı destekliyor hem de şehrimizin değerlerini uluslararası ölçekte tanıtıyor” diye konuştu.