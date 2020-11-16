Gazipaşa-Alanya, ACI Havalimanı Sağlık Sertifikası'nı aldı

TAV Havalimanları'nın Türkiye’de ve yurtdışında işlettiği havalimanları, pandemi döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan program kapsamında sertifikalandırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilgili kriterleri karşılayan ve başvuru sürecini tamamlayan Gazipaşa-Alanya Havalimanı 'ACI Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nu aldı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV’ın altı ülkede işlettiği 11 havalimanı ACI Havalimanı Sağlık Sertifikasını alacak. Bugüne kadar Gazipaşa-Alanya’nın yanı sıra Ankara Esenboğa, Makedonya Üsküp, Tunus Enfidha ve Monastir, Suudi Arabistan Medine ve Hırvastistan Zagreb havalimanları akreditasyon sürecini tamamlayarak sertifika aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, “Havacılıkta sektörün doğası gereği tüm dünyada geçerli olan sıkı düzenlemeler bulunuyor. Bu nedenle, havacılık pandemiden en fazla etkilenen fakat aynı zamanda yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer alıyor. Gazipaşa-Alanya’da çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdik. Türkiye’deki havalimanlarımızda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonunu aldık. Haziran başından bu yana da yolcularımıza sorunsuz bir şekilde hizmet veriyoruz.” dedi.