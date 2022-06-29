Gazipaşa-Alanya Havalimanı karbon akreditasyonunu aldı

Hüseyin ASLIYÜCE

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından oluşturulan Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation- ACA) birinci seviye sertifikasını aldı. Gazipaşa- Alanya Havalimanı aldığı karbon akreditasyon sertifikasıyla TAV tarafından işletilen tüm havalimanları programa katılmış oldu.

ACA kapsamında TAV'ın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Ankara Esenboğa havalimanları karbon nötr seviyesine ulaşmış durumda. Hırvatistan Zagreb ve Tunus Enfidha üçüncü seviye olan ‘optimizasyon’ kategorisinde yer alırken, Tunus Monastir Havalimanı ikinci seviye ‘azaltma’, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya ise giriş seviyesi olan ‘haritalama’ kategorisinde bulunuyor.

Karbon sıfır hedefi kapsamında çalışmalarına devam ediyor

Konuya ilişkin bilgi veren TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, “Havalimanımızda yürüttüğümüz tüm operasyonlarımızda sürdürebilirliği odağımıza alıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak sorumluluğunda, paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratırken faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere çalışıyoruz. İşlettiğimiz tüm havalimanlarını 2030’a kadar karbon nötr ve 2050’ye kadar sıfır emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gazipaşa’nın da sertifikasyon almasıyla Türkiye’deki beş havalimanımız ve portföyümüzdeki toplam sekiz havalimanı ACA programına katılmış oldu.” dedi.