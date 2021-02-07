Gazipaşa-Alanya, Tailwind Havayolları'nın ilk Tahran uçuşunu karşıladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı Tailwind Havayolları’nın İran’ın başkenti Tahran’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı. Havayollarının planlamalarına göre bu yıl Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na 12 havayolunun 11 ülkedeki 18 destinasyona uçuş düzenlemesi bekleniyor.

Tailwind Havayolları’nın Tahran’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, "Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi tam olarak alarak yolcularımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte birlikte hazırlandığımız Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere havayollarımıza, tur operatörlerine, yerel yönetim ve STK’larla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz.” dedi.