Gazipaşa-Alanya’da dış hat uçuşları başladı

02 Ağustos 2020

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda pandemi nedeniyle verilen aranın ardından dış hat uçuşları başladı. Bu sabah Finlandiya’nın başkenti Helsinki’den 166 yolcuyla gelen FinnAir uçağı su takıyla karşılandı.

TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül “Havalimanımızda yeniden yolcularımızı ve tarifeli uçuşları karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Haziran başında seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte iç hat uçuşlarına hizmet vermeye başladık. Paydaşlarımızla birlikte uyguladığımız kapsamlı önlemler sayesinde bugüne kadar sorunsuz bir operasyon yürüttük. Bugün de dış hatlarda ilk uçuşumuzu karşıladık. Bu süreçte birlikte hazırlandığımız Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere havayollarımıza, yerel yönetim ve STK’larla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz” dedi.

FinnAir yaz sezonu boyunca ilk etapta Gazipaşa ile Helsinki arasında karşılıklı haftada bir sefer düzenleyecek. Gazipaşa-Alanya Havalimanı 10 Ağustos’ta da Rusya’dan bu sezon gelecek ilk yolcuları karşılamaya hazırlanıyor.

Havalimanında SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.