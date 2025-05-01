Gazipaşa-Girne arasını 32 dakikaya düşürecek
Alanya’da geçtiğimiz yıl 16 milyon dolar yatırımla kurulan FlyMe Air, Gazipaşa’dan Kıbrıs’a 32 dakikada uçacak. 5 port ve 3 helikopter ile saatlik helitaksi hizmeti, 15-30 dakikalık şehir turu seferleri ve offshore-yurt dışı uçuşlarını aynı anda yapabilen şirket, Akdeniz bandında yatırımlarını 30 milyon dolara çıkararak 100 araçlık filoya ulaşmayı hedefliyor.
Hayati ARIGAN
FlyMe Air, avukat Övünç Özkan, iç mimar Gökay Daşdelen ve Semra Ilık tarafından 2024’ün Ağustos ayında Alanya merkezli kuruldu. Şehir turu, helitaksi ve Kıbrıs seferlerine başlayan FlyMe, dünyanın birçok turistik şehrinde uygulanan ‘hava turu’ konsepti ile yola çıkan bir havacılık firması. 2025 sezonunda Gazipaşa, Alanya ile beraber Belek, Kemer ve Bodrum’dan 15 ve 30 dakikalık şehir turları programlandı. VIP araçlarla portlara getirilen misafirler lounge’lara alınıyor. 6 dakikalık brifing verilen yolcular rota çerçevesinde şehir turu yapıyor.
Helitaksi ve Kıbrıs seferleri
Saatlik helitaksi hizmeti de veren FlyMe, doğrudan Kıbrıs Ercan Havalimanı seferlerine de başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 9 Nisan’da ilk sivil ticari helikopter seferini gerçekleştiren FlyMe kurucu ortağı Gökay Daşdelen, “Daha önce Türkiye’den yavruvatan Kıbrıs’a herhangi bir sivil ticari helikopter seferi bu zamana kadar gerçekleştirilmemiş. Hep askeri veya kamu kurumlarının seferleri olmuş” dedi.
Bir saatte oteldesiniz
Gazipaşa ve Alanya’dan KKTC’ye seyahat süresinin 7 saati bulduğunu söyleyen Daşdelen, “Bu yolculuğu Gazipaşa’dan 40 dakikada Lefkoşa Havaalanı’na iniş yaparak gerçekleştiriyoruz. Gümrük sahalarının olduğu Girne Yeni Limanı’na, Magosa Limanı’na ve Bafra Limanları’na birer port inşa ediyoruz. Burada pasaport ve gümrük işlemlerini gerçekleştirebileceğiz. Yani bu seyahat süresini takribi 32 dakikaya düşürmüş olacağız. Girne’ye indikten sonra en uzak otele 10-12 dakikalık bir mesafede yolcu ulaşmış olacak” dedi.
Bilet satışları uygulama üzerinden
Daşdelen, “Bilet satışları aplikasyon üzerinden. Şeffaf herkes için aynı fiyat. Bu yolculuğu sadece ulaşım değil bir deneyim olarak da görmek lazım” diye konuştu.
30 milyon dolarlık yatırım
Türk turizminin çeşitlendirilmesine ve kalitesinin artmasına da katkı sağlayacaklarını belirten Daşdelen, “Portları premium bir hizmet alabildikleri bir alana dönüştürdüklerini anlatan Daşdelen, “Portların yapımı ve araç alımı için 16 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. 2028’ye kadar 30 milyon dolarlık bir yatırımı öngörüyoruz. Akdeniz-Ege bandında, Adana, Urfa, Antep ve Mersin’i kapsayan havzalarda hızlı iniş kalkış için port sayımızı 16’ya çıkaracağız. Firmamızı 100 hava araçlık bir altyapı üzerine kurduk. Flyme olarak dünyanın 130 ülkesinde patent çalışmalarımız tamamlandı. Buradaki tüm kurumsal kimliği tamamladık“ dedi.
30 Mart’tan itibaren yüzde 40’ı yabancı 450 kişi taşıdıklarını belirten Daşdelen, “Örneğin şehir turunda Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini anlatıyoruz. Misafirlerimiz seyir zevki yüksek bir güzergah ve seyahat ile unutamayacakları bir deneyim yaşatıyoruz” diye konuştu.
Çift motorlu helikopterlerle çift pilotlu uçuş
Bu yaz 15 bin kişiyi uçurmaya hedeflediklerini ifade eden Daşdelen, “Uçuşlarda kullanılan helikopterlerin hepsi çift motorlu ve çift pilotlu. Hava ekibi eski asker ve minimum 5 bin saat uçuş tecrübesi olan pilotlar” dedi.
Almanya’da 10 bin Türkiye’de 37 şahsi hava aracı var
Sektöre girerken dünyada hızla ilerleyen şahsi hava araçlarıyla ulaşımın altyapı hazırlığını Türkiye’de oluşturmak olduğunu ifade eden FlyMe Air Kurucu ortağı Gökay Daşdelen, “Almanya’da şahsi hava aracı sayısı 10 binin üzerinde. Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarını ayrı tutulduğunda şahsi helikopter sayısı 37. Bu şirketin öncü olarak, Türk toplumunun şahsi hava araçlarıyla ulaşım çağına evrilmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.
Üç helikopterin Alanya, Belek ve Bodrum›da konuşlandığını belirten Daşdelen, “15 dakikalık şehir turlarımızı yapacak hava aracımızı haftanın iki günü Alanya, iki günü Belek, iki günü Bodrum, iki günü Kemer olmak üzere bölüyoruz. Hava araçlarımızdan bir tanesini de saatlik elit taksi hizmeti için kullanıyoruz. Bir tanesini de Kıbrıs seferleri için kullanıyoruz. Yani haftanın bir günü Gazipaşa, bir günü Alanya, bir günü Belek, bir günü Kemer ve bir günü Bodrum olmak üzere haftanın beş günü sefer Kıbrıs›a sefer koyuyoruz” açıklamasını yaptı.
12 Nisan’dan itibaren Kıbrıs’a 4 sefer gerçekleştirdiklerini belirten Daşdelen, “Bin 136 talep aldık. Şu an fazla sefer gerçekleştirmedik. Çünkü o seferleri aslında rentable ve belli bir sistematiğin içerisinde aynı hizmet kalitesiyle vermeyi arzu ediyoruz” dedi.