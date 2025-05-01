Gazipaşa-Girne arasını 32 dakikaya düşürecek

Hayati ARIGAN

FlyMe Air, avukat Övünç Özkan, iç mimar Gö­kay Daşdelen ve Semra Ilık tarafından 2024’ün Ağus­tos ayında Alanya merkezli kuruldu. Şehir turu, helitak­si ve Kıbrıs seferlerine başla­yan FlyMe, dünyanın birçok turistik şehrinde uygulanan ‘hava turu’ konsepti ile yola çı­kan bir havacılık firması. 2025 sezonunda Gazipaşa, Alanya ile beraber Belek, Kemer ve Bodrum’dan 15 ve 30 dakika­lık şehir turları programlandı. VIP araçlarla portlara getiri­len misafirler lounge’lara alı­nıyor. 6 dakikalık brifing veri­len yolcular rota çerçevesinde şehir turu yapıyor.

Helitaksi ve Kıbrıs seferleri

Saatlik helitaksi hizmeti de veren FlyMe, doğrudan Kıbrıs Ercan Havalimanı seferlerine de başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 9 Nisan’da ilk sivil ticari helikopter seferini gerçekleştiren FlyMe kurucu ortağı Gökay Daşdelen, “Daha önce Türkiye’den yavruvatan Kıbrıs’a herhangi bir sivil ti­cari helikopter seferi bu zama­na kadar gerçekleştirilmemiş. Hep askeri veya kamu kurum­larının seferleri olmuş” dedi.

Bir saatte oteldesiniz

Gazipaşa ve Alanya’dan KKTC’ye seyahat süresinin 7 saati bulduğunu söyleyen Daşdelen, “Bu yolculuğu Ga­zipaşa’dan 40 dakikada Lef­koşa Havaalanı’na iniş yapa­rak gerçekleştiriyoruz. Güm­rük sahalarının olduğu Girne Yeni Limanı’na, Magosa Li­manı’na ve Bafra Limanla­rı’na birer port inşa ediyoruz. Burada pasaport ve gümrük işlemlerini gerçekleştirebile­ceğiz. Yani bu seyahat süresi­ni takribi 32 dakikaya düşür­müş olacağız. Girne’ye indik­ten sonra en uzak otele 10-12 dakikalık bir mesafede yolcu ulaşmış olacak” dedi.

Bilet satışları uygulama üzerinden

Daşdelen, “Bilet satışları aplikasyon üzerinden. Şeffaf herkes için aynı fiyat. Bu yol­culuğu sadece ulaşım değil bir deneyim olarak da görmek la­zım” diye konuştu.

30 milyon dolarlık yatırım

Türk turizminin çeşitlen­dirilmesine ve kalitesinin artmasına da katkı sağlaya­caklarını belirten Daşdelen, “Portları premium bir hizmet alabildikleri bir alana dönüş­türdüklerini anlatan Daşde­len, “Portların yapımı ve araç alımı için 16 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. 2028’ye kadar 30 milyon dolarlık bir yatırımı öngörüyoruz. Akde­niz-Ege bandında, Adana, Ur­fa, Antep ve Mersin’i kapsa­yan havzalarda hızlı iniş kal­kış için port sayımızı 16’ya çıkaracağız. Firmamızı 100 hava araçlık bir altyapı üzeri­ne kurduk. Flyme olarak dün­yanın 130 ülkesinde patent çalışmalarımız tamamlandı. Buradaki tüm kurumsal kim­liği tamamladık“ dedi.

30 Mart’tan itibaren yüz­de 40’ı yabancı 450 kişi taşı­dıklarını belirten Daşdelen, “Örneğin şehir turunda Alan­ya’nın tarihi ve doğal güzel­liklerini anlatıyoruz. Misafir­lerimiz seyir zevki yüksek bir güzergah ve seyahat ile unuta­mayacakları bir deneyim ya­şatıyoruz” diye konuştu.

Çift motorlu helikopterlerle çift pilotlu uçuş

Bu yaz 15 bin kişiyi uçurma­ya hedeflediklerini ifade eden Daşdelen, “Uçuşlarda kullanı­lan helikopterlerin hepsi çift motorlu ve çift pilotlu. Hava ekibi eski asker ve minimum 5 bin saat uçuş tecrübesi olan pilotlar” dedi.

Almanya’da 10 bin Türkiye’de 37 şahsi hava aracı var

Sektöre girerken dünyada hızla ilerleyen şahsi hava araçlarıyla ulaşımın altyapı hazırlığını Türkiye’de oluşturmak olduğunu ifade eden FlyMe Air Kurucu ortağı Gökay Daşdelen, “Almanya’da şahsi hava aracı sayısı 10 binin üzerinde. Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarını ayrı tutulduğunda şahsi helikopter sayısı 37. Bu şirketin öncü olarak, Türk toplumunun şahsi hava araçlarıyla ulaşım çağına evrilmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Üç helikopterin Alanya, Belek ve Bodrum›da konuşlandığını belirten Daşdelen, “15 dakikalık şehir turlarımızı yapacak hava aracımızı haftanın iki günü Alanya, iki günü Belek, iki günü Bodrum, iki günü Kemer olmak üzere bölüyoruz. Hava araçlarımızdan bir tanesini de saatlik elit taksi hizmeti için kullanıyoruz. Bir tanesini de Kıbrıs seferleri için kullanıyoruz. Yani haftanın bir günü Gazipaşa, bir günü Alanya, bir günü Belek, bir günü Kemer ve bir günü Bodrum olmak üzere haftanın beş günü sefer Kıbrıs›a sefer koyuyoruz” açıklamasını yaptı.

12 Nisan’dan itibaren Kıbrıs’a 4 sefer gerçekleştirdiklerini belirten Daşdelen, “Bin 136 talep aldık. Şu an fazla sefer gerçekleştirmedik. Çünkü o seferleri aslında rentable ve belli bir sistematiğin içerisinde aynı hizmet kalitesiyle vermeyi arzu ediyoruz” dedi.