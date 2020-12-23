Gazprom, Avrupa'ya doğalgaz satışı için Türkiye ile görüşüyor

Rus şirketi Gazprom, Karadeniz'in altından Türkiye'ye uzanan TurkAkım boru hattının Avrupa piyasasına doğalgaz sevkiyatı için kullanılması konusunda Türk yetkililer ile görüşüyor.

Gazprom'un doğalgaz ihracat birimi Gazprom Export'un CEO'su Elena Burmistrova yaptığı açıklamada, "Şu anda Türk meslektaşlarımız ile TurkAkım'ın Avrupa piyasasına gaz sevkiyatı için kullanımını görüşüyoruz" dedi.

Burmistrova daha önce yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin gaz talebinin düşmesi halinde TurkAkım üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının gündeme gelebileceğini söylemişti. Türkiye'nin doğalgaz alımı aralarında LNG arzındaki artışında olduğu bir dizi nedene bağlı olarak 2019 yılından bu yana azalmakta.

Ancak Burmistrova, Türkiye'nin doğalgaz tüketimi konusunda iyimser olmaya devam ettiklerini ifade etti.

930 km uzunluğundaki TurkAkım doğalgaz boru hattı yılda 31,5 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip. İki borudan oluşan hattın 15,75 milyar metreküp gaz taşıma kapasiteli ilk hattı Türkiye'nin talebinin karşılanmasına ayrılırken, diğer boru ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri için tahsis edilmiş durumda.