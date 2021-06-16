Gazprom'un doğalgaz üretimi ve ihracatı arttı

Geçen kış dönemi nedeniyle Rusya ve Avrupa'da doğalgaz talebi artış gösterdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-15 Haziran’da döneminde doğalgaz üretimi yıllık bazda yüzde 17,2 artışla 241,4 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,7 artarak 92,3 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye ihracat yılın ilk 5,5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 191,3, Almanya'ya yüzde 41,8, Fransa'ya yüzde 16,6 ve Romanya'ya yüzde 240,8 arttı.

Gazprom'un doğalgaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.