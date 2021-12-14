Gazprom’un Ust-Luga projesindeki yardımcı tesisleri Limak yapacak

Limak, Rusya’da Gazprom’a ait Ust-Luga projesinde yardımcı tesislerin yapım işini aldı. Rus enerji şirketi Gazprom’a ait St Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga Projesi’ni yürüten RusHimAlyans ile Limak Construction arasında Gaz İşleme Tesisi kapsamındaki Yardımcı Tesisler ana müteahhitlik sözleşmesi 13 Aralık 2021 tarihinde imzalandı.

Limak Construction şirketi 2019 yılında Limak İnşaat’ın yüzde 100 iştiraki olarak Rusya’daki önemli altyapı, endüstri ve diğer büyük inşaat projelerinin hayata geçirilebilmesi için kuruldu.

İki yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık projeye imza atan Limak Constructions, Rusya inşaat piyasasında önemli bir yer edinmiş bulunuyor. Atılan imza kapsamında Gaz İşleme Kompleksi (GPK) projesinin yanındaki üretim dışı tesislerin ve binaların inşaatı Limak tarafından yapılacak.

Proje, St. Petersburg yakınında, Baltık Denizi kıyısında bulunan Ust-Luga kasabasında ‘mega proje’ olarak hayata geçirilen endüstri şehrinde yer alıyor.

Projede gaz işletme kompleksinin çevresinde, 135 bin metrekarelik bina inşa edilecek. Bu tesisler içinde hizmet binaları ve laboratuvarlar da bulunuyor. Bölgede ayrıca inşaat çalışmaları için 2 bin 500 kişi kapasiteli tesis yapılacak. Kontrata göre inşaata 2022 baharında başlanacak.