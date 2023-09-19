GCA, AB ve Ortadoğu pazarına odaklandı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Gürok Grup bünyesinde iki fabrikada üretim yapan GCA, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenada cam ambalaj sektöründe önemli bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Özellikle yaptığı teknolojik yatırımlarla her geçen yıl ihracattaki payını artıran GCA, önümüzdeki dönemde Avrupa ve Ortadoğu pazarına odaklandı.

Her geçen yıl ihracattaki paylarını artırdıklarını kaydeden GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “Son bir yılda ihracat yaptığımız ülkelere Orta Amerika, Güney Amerika ve Meksika’yı da ekledik. Ürünlerimizle önümüzdeki dönemde yeni lokasyon olarak avantajlı bölgeler olan Avrupa ve Ortadoğu’ya yöneleceğiz. Ayrıca, ABD ve Kanada gibi büyük pazarları da yakından takip ediyoruz” dedi.

Ar-Ge alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarla cam ambalaj sektörünü ileriye taşıyacak projeler yürüttüklerini ifade eden Gayret, üretiminin her aşamasında son teknoloji kullanıldıkları fabrikalarında, tüm proseslerin otomasyon sistemi ile yürüttüklerini duyurdu. İkinci büyük cam ambalaj üreticisi olma hedefiyle önümüzdeki dönemde de yatırımlarını devam ettirmeyi planladıklarını bildiren Gayret, bu yıl kendileri için dijital dönüşümü işlerinin merkezine aldıkları çok özel bir yıl olduğunu atardı. Bugün itibarıyla 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ciromuzun yaklaşık yüzde 30’u ihracattan karşılanıyor.

Türkiye’de ürettiğimiz cam ambalajı dünyaya satma vizyonumuz doğrultusunda ihracat yaptığımız ülke sayısını önümüzdeki dönemde 40’tan 50’ye çıkartmayı hedefliyoruz. Öte yandan geçen yıl TİM’in düzenlediği 4. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde cam ambalaj kategorisinde 2021 yılında en yüksek ihracat yapan ikinci firma ve ihracatını en fazla artıran firma ödüllerini aldık” diye konuştu.

6 ayda adet bazında ihracatı %30 artırdı

Abdullah Gayret, bu yılın tamamında adet bazında ihracatı yüzde 25 artırmayı hedeflediklerini ancak yılın ilk 6 ayında bu oranı yüzde 30’un üzerine çıkardıklarını söyledi. Gayret, ”Yani adet bazında ihracatın toplam işimiz içindeki payı hedefimizi yakaladık. Yıl sonunda ihracatın toplam ciro içindeki payını yüzde 30 seviyelerinde korumayı planlıyoruz.

Katma değeri yüksek ürün gruplarında büyüme hedefimizi sürdürüyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için özellikle Spirits kategorilerinde ürün gamımızı genişletmek ve tecrübe kazanmak niyetindeyiz. Gıda, içecek ve spirits kategorilerinde dünya standartlarındaki cam şişe ve kavanoz tasarımlarımızla öne çıkıyoruz” şeklinde konuştu.