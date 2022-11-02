GCA, inovatif camlarla yeni pazarlara açılacak

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

Cam ambalaj sektöründe dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alan GCA, hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki pazar payını artırmak için yeni yatırımlar yapmayı planlıyor. Orta ve Güney Amerika ile Meksika’yı da radarına alarak ihracat yaptığı ülke sayısını 40’tan 50’ye çıkarmayı hedefleyen GCA’nın Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, üretim kapasitesini artıracak yatırımlar ve cam ambalaj sektörüne kazandıracakları inovatif ürünlerle yeni pazarlarda da söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi. Gayret, dünyadaki dijital trendleri de yakalayarak yenilikçi ürünler ortaya çıkarmak istediklerini ifade etti.

Üretim kapasitesini 7 yılda 10 kat artırdı

Yatırım, üretim ve ihracat hedefleri ile ilgili DÜNYA’ya açıklama yapan Abdullah Gayret, GCA’nın 2015 yılında 80 ton olan üretim kapasitesini, 7 yılda devreye aldığı yeni tesisleriyle 10 kat artırmayı başardığını dile getirdi. 2020 yılında devreye aldıkları yeni fabrika ile 400 tonluk bir kapasite artışı gerçekleştirdiklerini dile getiren Gayret, “Kapasitemiz şu anda 800 ton civarında. Yaklaşık 80-90 tondan 800 tona ulaşmamız başarımızın bir göstergesi. Sektörümüzdeki dijital trendleri yakalayan bir marka olma vizyonumuzla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Üçüncü bir fabrika açmayı planlıyoruz. Yüzde 13’lük pazar payımızı 2023 yılında yüzde 20’lerin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize yeni yatırımızla ulaşabileceğimize inanıyorum” dedi.

İhracatta hedef 50 ülkeye ulaşmak

GCA’nın her geçen yıl ihracattaki payını artırdığına değinen Abdullah Gayret, şöyle devam etti: “Türkiye’deki toplam üretimin içinde bizim üretimimizin payı şu anda yüzde 15’in üzerinde. 2021’de pazar payında yüzde 5’in üzerinde büyüme kaydettik. Ciromuzun yüzde 30’unu ihracat karşılıyor. Başta Orta Doğu, Avrupa, Güney Amerika ve Afrika ülkeleri olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Son bir yılda ihracat yaptığımız ülkelere Orta Amerika, Güney Amerika ve Meksika’yı da ekledik. Türkiye’de ürettiğimiz cam ambalajı dünyaya satma vizyonumuz doğrultusunda ihracat yaptığımız ülke sayısını önümüzdeki dönemde 50’ye çıkartmayı hedefliyoruz.” Gayret, Türkiye’nin cam ambalaj sektöründeki ihracat ortalamasının yüzde 25’lerde olduğunu da sözlerine ekledi.

“Cam ambalaj sektörünü globalde temsil ediyoruz”

Dünya genelinde 100 bin ton olan pazarın % 50’sini cam ambalaj sektörünün oluşturduğuna vurgu yapan Gayret, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Dolayısıyla cam ambalaja yatırım yapmak, bu ölçüde büyük bir pazarda rekabet etmeyi gerektiriyor. 1996’dan beri bizim de içinde olduğumuz cam üretim sektörü Avrupa’da ve dünyada zaten önemli bir yere sahip. Türkiye kaliteli bir cam üreticisi olarak kabul ediliyor. Bu sebeple cam ambalaj sektörüne girerek hem Türkiye’de hem de global pazarlarda yer aldık. Camın her alanında, kalite ve verimlilik olarak eş durumdayız. Cam ambalajda, züccaciye ve düz camda dünyada kullanılan teknolojiler ile üretim olarak aynı noktadayız. Dünyadaki global üreticilerin hepsi ile rekabet edebilir durumdayız. Bütün sanayimiz, üretimdeki teknolojik gelişmeleri, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını yakından takip ediyor ve ülkemiz gerçekten bu anlamda dünyadaki en ileri kuruluşlarla ve ülkelerle rekabet edebilir pozisyonda ilerliyor.”

“Geri dönüşümle sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz”

Suyu tamamen kapalı çevrimle kullanarak israfın önüne geçen GCA’nın üretimde %13’lük kırık cam kullanımıyla geri dönüşüme verdiği öneme dikkat çeken Genel Müdür Gayret, dünyadaki dijital trendleri de yakalayarak yenilikçi ürünler ortaya çıkarmak istediklerini ifade etti. GCA’nın sürdürülebilirliğe sağladığı katkı ve çevre dostu vizyonuyla yoluna devam ettiğini söyleyen Gayret, “2022 yılı global arenada Uluslararası Cam Yılı olarak ilan edildi. Bu da hem tüketici ürünleri hem de endüstriyel ürünler anlamında hayatımızın hemen hemen her alanına giren camın insanlık için önemini bir kez daha gösteriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi global pazarlarda daha da iyi temsil etmek istiyoruz. GCA, büyümeye devam ediyor ve proseslerinin dünyadaki en yüksek teknoloji seviyesinde kalması için kendisini daima güncel tutuyor” ifadelerini kullandı.