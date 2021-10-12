GCA’dan cam ambalaja yönelik iki yeni fabrika yatırımı

Gürok Holding şirketlerinden GCA, holdingin 25 yılı aşkın süredir sofra camı üretimindeki deneyimini, cam ambalaj sektöründe yenilikçi yaklaşımla uygulamaya ve yeni fabrika yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz şubat ayında Kütahya 1. OSB’de ikinci fabrikasını devreye alan GCA, 420 ton olan günlük üretim kapasitesini, ilave ettiği 400 tonla yaklaşık iki katına çıkardı. Bu süreçte istidam ettiği çalışan sayısını da yüzde 100 artırarak 500 kişiye ulaştıran şirket, son olarak iki yeni fabrika yatırımını daha duyurdu. Şirket, beyaz (flint) ve yeşil (renkli) cam ambalaj üretimi yapacağı fabrikalardan ilkini 2022’de diğerini de 2023’te hizmete almayı hedefliyor.

Kütahya 1. OSB’de inşa edilecek fabrikalar, her biri 500 ton olmak üzere toplamda bin ton günlük üretim kapasitesine sahip olacak. Bu iki yeni cam ambalaj fabrikası GCA nezdinde şimdiye kadar inşa edilen en büyük kapasiteli fırınlar olma özelliğini de taşıyor. GCA’nın 2023’teki üretim kapasitesi de toplamda bin 800 ton ile yıllık 1 milyar adetten 2,5 milyar adete çıkacak. Aynı zamanda 700 kişiye yeni istihdam yaratarak çalışan sayısı da bin 200’e çıkacak. Bunların yanı sıra GCA’nın yeni üretim yerleşkesinde gelecekte toplam 5 fabrikayla birlikte 2 bin 500 tonluk günlük üretim kapasitesine çıkabileceği bir altyapı planlaması da yapılacak.

"Türkiye’nin ikinci büyük cam ambalaj üreticisi olacağız"

GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, yatırımla ilgili şunları söyledi: “GCA olarak cam ambalaj sektöründe daima yaratıcı ve yenilikçi vizyon, uzman mühendis ve tasarım ekiplerimizle iş ortağı olarak gördüğümüz müşterimize en iyi ve en kaliteli ürünleri sunmaya gayret ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda, ülke ekonomimiz için katma değer yaratmayı görev edinerek, yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Şubat ayında devreye aldığımız ikinci fabrikamızdan sonra, önümüzdeki yıl tamamlanacak üçüncü fabrikamızın inşaatına başladık. Dördüncü fabrikamızın hazırlıklarına da en kısa sürede başlayarak 2023 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarla, Türkiye’deki cam ambalaj üretim kapasite payımızı yüzde 15 seviyesinden önce yüzde 20 ardından yüzde 25 seviyesine çıkarmayı ve yeni ürün portföyümüzle yeni müşterilere ulaşmayı planlıyoruz. Bu iki fabrika yatırımımızla pazarı tek başımıza yüzde 16 büyüterek Türkiye’nin ikinci büyük cam ambalaj üreticisi olacağız.”

İhracat yapılan ülke sayısı 50’in üzerine çıkarılacak

Bugün Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Avustralya ve ABD başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren Gayret, yeni yatırımlarla birlikte ihracat yaptıkları ülke sayısını 50’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni fabrikalarla küresel bir oyuncu olma gayesiyle hem üretim kapasitelerini artıracaklarını hem de hem de pazarın yükselen talebine daha etkin yanıt verebileceklerini kaydeden Gayret, “Tüm bunların yanında yeni yatırımlarla artan kapasiteye bağlı olarak sadece ihracat tonajını artırmakla kalmayacak, istihdama da önemli bir katkı sağlayacağız. Bu heyecanlı yolculuğumuzu tüm iş ortaklarımız ve yeni yatırımlarımızla sürdüreceğimiz için çok mutluyuz.” diye konuştu.