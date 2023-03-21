GCA’nın Pürsu cam şişesine ‘Ambalajın Yıldızı’ ödülü

Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından her yıl düzenlenen ve Asya'nın en iyi ambalajlarının sergilendiği AsiaStar 2022 Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Onlarca ülkeden yüzlerce cam ambalajın rekabet ettiği yarışmaya, Pürsu cam şişesiyle katılan Türkiye’nin cam ambalaj üreticilerinden GCA, “AsiaStar 2022 Ambalaj Ödülü”ne layık görüldü. Pürsu firmasının “Eşsiz bir Su” mottosuna uygun olarak geliştirildiği söylenen tasarım, daha önce 2020 Ambalajın Ay Yıldızları ve 2021 Worldstar Winner ödüllerine de layık görülmüştü.

Gürok Grubu bünyesinde 2015 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden GCA, 2019 Red Dot Design Award Winner ve 2020 Silver A' Design Award Winner ödüllerinin de sahibi olmuştu. Tasarımlarıyla bugüne kadar 10’dan fazla ödüle hak kazanan GCA, sektördeki prestijini artırmaya yönelik adımlarına devam ediyor.

Kullanıcılarının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik özel ambalaj çözümleri geliştiren GCA, cam ambalajda dünya standartlarını yakalayan bir firma olmayı hedefliyor. İnovasyonu DNA’sında bulunduran GCA, hem camın kimyasal boyutunda hem de teknoloji geliştirme konusunda çeşitli Ar-Ge çalışmalarına imza atarak, aynı zamanda iş ortaklarına da kesintisiz bir hizmet sunuyor.