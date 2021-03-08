GE, uçak kiralama şirketini AerCap'e satmaya yakın

General Electric, uçak kiralama şirketini İrlandalı uçak kiralama grubu AerCap'e 30 milyar dolardan fazla bir meblağa satmak için bir anlaşmaya yaklaştı.

Kaynaklar, GE Capital Aviation Services'ı (Gecas) AerCap ile birleştirecek anlaşmanın bugün yapılabileceğini bildirdi.

Birleşme, GE CEO'su Larry Culp'un, şirketin büyük yönetim düzenlemeleri, temettü kesintileri ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu muhasebe soruşturmasından üç yıl sonra Boston merkezli firmayı tersine çevirme denemesine işaret ediyor.

Kaynak: Matriks