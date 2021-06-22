GE Yenilenebilir Enerji'nin Bergama tesisi 1111. türbin kanadını üretti

GE Yenilenebilir Enerji'nin Bergama Rüzgâr Türbin Kanadı Üretim Tesisi 1111. türbin kanadını üretti. İzmir'in Bergama ilçesindeki üretim tesisi dört yıl önce faaliyete başlamıştı. Türkiye, Avrupa ve Asya başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında rüzgar enerjisine yönelik artan talebi karşılamak üzere faaliyette bulunan şirketin ürettiği 1111. türbin kanadıyla toplamda 1,58 GW elektrik enerjisi elde edilmiş oldu.

Açılışı 2017 Temmuz'unda yapılan Bergama tesisi, LM Wind Power'ın on beşinci ve GE Yenilebilir Enerji'nin LM Wind Power'ı bünyesine katmasından sonra açılan ilk tesis oldu. Türkiye'ye 80 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesiste, 2019 yılının Nisan ayı sonunda genişleme kararı alındı ve GE'nin son teknoloji ürünü, kara tipi yeni Cypress türbin platformlarında kullanılacak çift kanatlı rüzgar türbini kanatlarının üretimine başlandı. LM Wind Power’ın önde gelen tesislerinden biri olan Bergama fabrikası, şu anda yüzde 26’sı kadın çalışanlar olmak üzere 800 kişiye istihdam sağlıyor.

"Problem çözme ve atık azaltımı yeteneklerimizi geliştiriyoruz"

LM Wind Power Bergama Tesisi Direktörü Emre Kahya, 1111. türbin kanadının üretimiyle ilgili şunları söyledi: “2017’den bu yana sahada görev yapan ekibimizin imza attığı tüm başarılarla gurur duyuyoruz. 'Lean' (yalın) anlayışı ile devam ettiğimiz bu yolda, tesisimizin hız kesmeden gelişmesini ve büyümesini görmek bizi heyecanlandırıyor. Bu yönetim şekli, günlük iş süreçlerinde ve uzun dönem planlamalarda stratejik yaklaşımımızdan başlayarak geniş bir alanda hayatımızın bir parçası oldu. Sonuç ve eylemlere yoğunlaştığımızda problem çözme ve atık azaltımı konularında yeteneklerimizi geliştiriyoruz.”