Geberit, Türkiye’de duvarın önüne geçiyor
İsviçre merkezli tesisat firması Geberit, Türkiye’deki ürünlerin sayısını artırıyor. Bugüne kadar duvarın arkasında kullanılan gömme rezervuar ve boru ürünleriyle pazarda yer alan firma, yeni yılda vitrifiye ürünleriyle de pazarda yer alacak.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.