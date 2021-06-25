GEBKİM'e maleik anhidrit yatırımı için imzalar atıldı

Kocaeli-Gebze Kimya İhtisas OSB (GEBKİM) ile Rusya’nın en büyük petro-kimya üreticilerinden biri olarak gösterilen Tatneft arasında maleik anhidrit projesi için ön protokol anlaşması imzalandı. 23 Haziran Çarşamba günü GEBKİM’i ziyaret eden Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, GEBKİM’in lojistik konumu ve olanaklarından bahsederek, yatırım sözünü vermişti.

Tatneft’in GEBKİM'de üretimini planladığı maleik anhidrit, doymamış polyester reçinenin önemli hammadde girdilerinden biri. Maleik anhidrit ayrıca, farmasötik, kaplama, tarımsal ürünler, yüzey aktif kimyasalları ve plastik katkı maddesi imalatında yer alıyor ve motor yağlayıcıları, yakıt katkıları, endüstriyel reçinelerin üretiminde kullanılıyor.

Dışa bağımlılık azaltılacak

Tatneft ile imzaladıkları ön protokol anlaşmasına ilişkin bilgi veren GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Geçtiğimiz yıl GEBKİM şirketleri 600 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. GEBKİM kimya üreticilerini bir araya toplayarak birbirinden beslenen, lojistik sorununun ortadan kalktığı bir ekosistem oluşturuyor. Konumumuz ve kimya üreticilerini tek bir adreste toplayan ekosistemimizle Tatneft için önemli bir üretim üssü olacağız.” ifadelerini kullandı.

Maleik anhidritin kimya sanayinde önemli bir hammadde ve yan ürün olduğuna dikkat çeken Aracı, Türkiye’de daha önce üretilmemiş olan maleik anhidritin ilk kez GEBKİM’de kurulacak olan Tatneft tesislerinde kullanıma sunulacağını söyledi. Yatırımla hammaddede dışa bağımlılığın azalacağına dikkat çeken Aracı, "Maleik anhidritin Türkiye’de üretimiyle 100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu ürünün Türkiye’de üretilmesiyle Türkiye’nin ihracatı güçlenecek. Yurtdışı pazarlarda rekabet gücü artacak.” dedi.