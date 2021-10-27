Gebrüder Weiss Türk şirketi 3S Lojistik'i satın aldı

Gebrüder Weiss’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Almanya arasında parsiyel yük taşımacılığı alanında uzman olan 3S Lojistik’i satın almak için anlaşma sağlandı, imzalar atıldı.

3S Lojistik firmasının 22 çalışanının Gebrüder Weiss Türkiye ekibine katılacağı ve Türk şirketin Almanya’nın Düsseldorf şehrinde bulunan şubesi ve 7 çalışanının da Gebrüder Weiss’a dahil edileceği belirtildi.

Satınalmayla ilgili Gebrüder Weiss Karadeniz/CIS Bölge Müdürü ve Thomas Moser şunları söyledi:

"Müşterilerimiz artık daha geniş bir hizmet yelpazesinden yararlanacaklar, çalışanlarımıza ise yepyeni bir gelecek perspektifi sunmuş olacağız."

Gebrüder Weiss’in 2012'den beri Türkiye pazarında İstanbul ve İzmir şubeleriyle hizmet veriyordu.

Avusturyalı şirketin 7 bin 400'den fazla çalışanı bulunuyor ve 2020 yılında 1,77 milyar euro ciro elde etti.