GEC Motor, bombeleme makinasını yerlileştirecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da Suat Oğul tarafından 21 yıl önce kurulan Değişim Motor, bugün yeni jenerasyonun yönetiminde yeni yatırımlar planlıyor. Değişim Motor’un kardeş kuruluşu GEC Motor çatısı altında ürün yerlileştirmeye odaklandıklarını anlatan Değişim Motor Genel Müdürü Ceren Oğul, “Kardeş firmamız, GEC Motor çatısı altında ortağım Emre Ulusoy ile birlikte 2013 yılından beri piyasadaki bilinen ismi ile ‘bombeleme motoru’ olan redüktörlü motorumuzu ithal ediyoruz. Bu ürünümüzü bu sene sonuna kadar yerlileştirip seri üretime başlama hedefimiz bulunuyor. Makina denemelerimize bu ay başlıyoruz” dedi. Değişim Motor bünyesindeki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Oğul; Wat Motor, Yılmaz Redüktör, Nursan Elektromanyetik Fren ve Kavrama, Modern Teknik Aspiratör Sistemleri, Miksan Motor, Emek Kama bayiliklerini yürüttüklerini söyledi.

Ceren Oğul, “Türkiye’nin en kaliteli üretimini yapan öncü sanayi kuruluşları ile çalışıyoruz. Aynı şekilde sektöründe lider üretici müşterilerimiz ile birlikte gün geçtikçe büyümeye devam ediyoruz. Öncelikli olarak makine, sonra vinç, otomatik kapı açma sistemleri, konveyör sistemleri, su ve çamur arıtma sistemleri için çözüm ortağıyız. Elektrik motorları, redüktör, fren, kama, aspiratör ve pompa ürün gamlarında tedarik hizmeti veren firmamız, 2000 yılından bu yana Arçelik A.Ş.’nin WAT Motor Bursa münhasır bayisi. 2001 yılında da Yılmaz Redüktör’ün bayiliğini alarak büyümemizi sürdürdük” diye konuştu. Ceren Oğul, geçen yıl pandemi nedeniyle ithalatta yaşanan sorunların tüketicileri yerli ürünlere yönelttiğini, yılsonuna doğru taleplerde artış yaşandığını dile getirdi.