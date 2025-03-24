Geçen seneyi cirosal büyümeyle tamamlayan Kelebek Mutfak 2025 yılına hazır

Kelebek Mutfak, geçen ay düzenlenen bayi toplantısında iş ortaklarıyla Antalya'da bir araya geldi. 2024 yılının değerlendirildiği ve bu senenin stratejilerinin paylaşıldığı organizasyonda firma, yeni koleksiyonlarını ilk kez tanıttı. 2024 yılını toptan kanalında yüzde 68'lik cirosal büyüme ile başarıyla tamamlayan şirketin yeni yıl hedefleri arasında yurt içi ve yurt dışındaki mağaza ağını genişleterek istikrarlı büyümesini sürdürmek var.

Üç yeni modelini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanan şirket, yeni tasarımlarıyla fonksiyonelliği ve estetiği bir arada sunmayı amaçlıyor. Modern çizgilerle şekillenen ve kullanıcı odaklı çözümlerle desteklenen banyo serisi, banyo alanlarında özgünlük arayanlara hitap edecek.

"Kişiselleştirilmiş tasarımlar, yenilikçi çözümler"

Organizasyonda söz alan Kelebek Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2025 stratejimiz doğrultusunda, kullanıcı odaklı inovasyon ve sürdürülebilir malzeme kullanımı ile fark yaratmaya devam edeceğiz. 2025 yılında, kullanıcılarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için kişiselleştirilmiş tasarımlar, fonksiyonelliği artıran yenilikçi çözümler ve çevre dostu üretim anlayışı ile sektörümüzde öncü olmaya devam edeceğiz."

Fabrika tarafında gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla üretim bantlarını da genişleten Kelebek Mutfak, kalite standartlarını daha da yukarı taşırken, teslim sürelerini optimize etmeyi planlayan marka, inovasyon ve teknoloji odaklı üretim süreçleriyle sektördeki öncü konumunu güçlendirmeye devam ediyor.