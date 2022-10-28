Gedik Holding, 'Pembe Ekim'de kadınların yanında

Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen 10 kanser türü arasında ilk sırada yer alan meme kanseri, farkındalık ve erken teşhis ile tedavi edilebiliyor. Her yılın Ekim Ayı bu önemli hastalığa dikkat çekmek amacıyla “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” (Pembe Ekim) olarak anılıyor ve konu ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Kadın istihdamını her zaman öne koyan ve kadınların istihdamda daha fazla yer almalarına yönelik çalışmalar yapan Gedik Holding, kadın çalışanlarının sağlıklarını da düşünüyor.

Bu kapsamda her yıl Ekim ayında, meme kanseri farkındalık çalışmaları kapsamında etkinlikler yapıyor. Bu yıl da Pendik ve Hendek üretim tesislerinde görev yapan kadın çalışanları için ücretsiz tetkik, tarama ve muayene hizmetleri sağlayan Gedik Holding aynı zamanda uzman doktorların verdiği eğitimlerle kadın çalışanlarını meme kanseri konusunda bilgilendirdi.